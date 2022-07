Roban moto en Albizola

"El ladrón puede ser del barrio por que los perros de la cuadra no torearon", señaló la víctima. Este jueves a la madrugada robaron una Motomel 150 que se encontraba en el patio de una vivienda de Mozo al 2500. "El ladrón puede ser del barrio por que los perros de la cuadra no torearon, y el portón de mi casa tiene un sistema de apertura artesanal, que no todos saben cómo se abre" señaló la víctima a nuestra redacción antes de radicar la correspondiente denuncia.



La Motomel 150 estaba estacionada en el patio interno de la vivienda.