El encuentro se disputará el sábado desde las 15.00 horas en José Ingenieros. En caso de ganar, el Violeta saldrá de la zona de descenso. El DT Raúl Cardozo podrá contar con Facundo Gómez, pero no así con Nicolás Bertochi.

Este viernes, Villa Dálmine realizará su último entrenamiento antes de visitar mañana sábado a Almagro por la 23ª fecha del campeonato. Este partido se disputará desde las 15.00 horas en José Ingenieros con arbitraje de Jorge Broggi.

Será el segundo compromiso del Violeta con Raúl Cardozo como DT del equipo: el entrenador asumió el pasado viernes y hoy estará completando recién su primera semana al frente del plantel.

Para visitar al Tricolor, "Pacha" recupera un soldado: Facundo Gómez cumplió su sanción tras sumar cinco tarjetas amarillas y podría regresar a la zaga central, donde fue reemplazado por Gabriel Pusula el pasado lunes.

En cambio, Cardozo no tendrá a disposición a Nicolás Bertochi, quien sufrió una contusión en el duelo ante Alvarado de Mar del Plata. La ausencia del "barbudo" le reduce opciones en el centro de la cancha, dado que Laureano Tello también es baja (se recupera de la lesión sufrida ante Deportivo Madryn).

Así, las alternativas que tiene "Pacha" para suplantar a Bertochi son los juveniles Gino Olguin (quien lo reemplazó el pasado lunes en el primer tiempo) y Valentín Albano (podría ingresar sobre la derecha y pasar Rafael Sangiovani al centro del campo).

La otra posibilidad sería Ezequiel D´Angelo, pero el DT ya manifestó que, hoy por hoy, el segundo hombre del "doble 5" debe tener la cualidad de ir a presionar arriba y luego retroceder a campo propio para formar las dos líneas de cuatro del 4-4-2. Y ese trabajo no es el que caracteriza al talentoso zurdo.

Así, la probable formación del equipo de nuestra ciudad para el compromiso de mañana sería: Alan Sosa; Alberione o Pusula, Gómez o Pusula, Fernando Moreyra, Ramiro Arias; Rafael Sangiovani, Olguin o Albano, Braian Camisassa, Francisco Molina; Federico Martínez y Federico Haberkorn.

La lista de convocados se completa con Francisco Salerno, Agustín Solveyra, Diego Martínez, Franco Costantino, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet, Nicolás González y Juan Cruz Franzoni (uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes).

En este encuentro, el Violeta intentará cortar una racha de seis fechas sin triunfos (tres empates y tres derrotas), con un aliciente: en caso de ganar saldrá de la zona de descenso al menos hasta el lunes, cuando Atlético de Rafaela visite a Defensores de Belgrano (Tristán Suárez recibe a Estudiantes de Buenos Aires también el sábado a las 15.00).

Por su parte, Almagro llega con dos derrotas consecutivas en sus últimas presentaciones (0-1 con Deportivo Riestra y 1-2 con Belgrano). Sin embargo, se mantiene en zona de clasificación al Reducido. Una posición que ostenta gracias a la muy buena racha que hilvanó entre la 10ª y la 17ª fecha (cinco victorias y tres empates). En cambio, en sus últimos cinco apenas ha logrado 4 puntos (un triunfo, una igualdad y tres caídas).



NICOLÁS BERTOCHI SALIÓ LESIONADO EN EL DUELO ANTE ALVARADO DEL PASADO LUNES.





EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 52. De 51 partidos, Villa Dálmine ganó 19; y Almagro, 17. Empataron 15 veces. El Violeta convirtió 70 goles, mientras Almagro marcó 62.

COMO LOCAL ALMAGRO. Jugaron 24 encuentros: el Tricolor ganó 11 (38 goles), mientras Villa Dálmine se impuso en 9 (35 goles). Empataron 4 partidos.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 25 de septiembre de 2021, por la 27ª fecha de la Primera Nacional, el Violeta se impuso 2-1 como visitante con goles de Rodrigo Cáseres y Alejandro Gagliardi (Brahian Cuello había adelantado a Almagro).

APOSTILLAS. Villa Dálmine suma 3 encuentros sin derrotas en cancha de Almagro, con 2 victorias y un empate. La última caída en condición de visitante se remonta al miércoles 30 de octubre de 2013: aquella tarde, por la 15ª fecha del Campeonato 2013/14 de la Primera B Metropolitano, el Tricolor se impuso 1-0 con gol de Nahuel Basualdo.

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 1984

El sábado 8 de diciembre de ese año, por las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B, Villa Dálmine derrotó 3-2 a Almagro. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente:

ALMAGRO (2): Ricardo Daniel Vilas Boas; Calentino, Eduardo Heinrich, G. González (A. Rojas) y Carozza; Fabián Gustavo Lagman, Ricardo Luis Mazariche y Jorge A. Godoy; Carlos Cardozo, Roberto Esteban Horvath y Marincovich. DT: Rafael Víctor Rímolo.

VILLA DÁLMINE (3): Rubén Darío Lergen; José Alberto Correa, Jorge Oscar Latreite, José Luis Schaer y Alberto Darío Alí; Hugo Antonio Sosa, José Mario Di Rissio y Francisco Ramón Portillo (Hugo Iervasi); Horacio Jorge De Alessandre, Eusebio Gómez Velázquez (Juan Ignacio Rojas) y José Horacio Basualdo. DT: Rubén Oscar Glaría.

GOLES: PT 10m Portillo (VD), 21m Horvath (A) de penal y 43m Eusebio Gómez (VD). ST. 26m Eusebio Gómez (VD) y 41m Godoy (A). EXPULSADO: PT 4m Lagman (A). CANCHA: All Boys. ÁRBITRO: Alejandro Sabino.

COMIENZA LA FECHA

Este viernes se pondrá en marcha la 23ª fecha de la Primera Nacional con dos partidos. En el primer turno, desde las 18.10 horas, Nueva Chicago recibe al líder Belgrano de Córdoba (el conjunto de Mataderos será el siguiente rival de Villa Dálmine). En tanto, desde las 20.10, Ferro Carril Oeste enfrentará a Gimnasia de Mendoza en Caballito.

Para mañana sábado están pautados ocho encuentros: Brown de Adrogué vs Guillermo Brown (15.00), Tristán Suárez vs Estudiantes de Buenos Aires (15.00), Almagro vs Villa Dálmine (15.00), Deportivo Maipú vs Deportivo Riestra (15.30), Agropecuario vs Atlanta (18.00), Independiente Rivadavia vs All Boys (19.10), Quilmes vs Güemes (20.10) y Deportivo Morón vs Temperley (21.10).

Para el domingo quedaron: Instituto vs San Martín de San Juan (15.00), Sacachispas vs Chaco For Ever (15.00), Deportivo Madryn vs Flandria (15.00), Mitre vs San Telmo (16.00) y Estudiantes de Río Cuarto vs Gimnasia de Jujuy (16.00).

En tanto, el lunes se medirán: Defensores de Belgrano vs Atlético de Rafaela (17.35), Alvarado vs Almirante Brown (19.40) y San Martín de Tucumán vs Santamarina (21.40).