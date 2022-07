MÁS CEPO A pocas horas de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, pusiera el foco en el uso de dólares para financiar turismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un nuevo canal de salida de divisas al prohibir el pago en cuotas de compras realizadas en "tiendas libres de impuestos", habitualmente conocidas como "free shops". De esta forma quienes deseen realizar compras en esos puntos de venta deberán optar por realizarlas en un solo pago. "El Directorio del Banco Central de la República Argentina restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuesto", afirmó el BCRA en un comunicado de prensa. En la obsesión por cuidar cada billete "verde" la autoridad monetaria sumó esta nueva disposición a las ya vigentes y que afectaban a los movimientos de personas y bienes en el exterior. A fines del año pasado había prohibido la venta en cuotas para pasajes y servicios turísticos y la semana pasada había añadido la imposibilidad de financiar mes a mes productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.



PARO RATIFICADO El Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas ratificó el cese de comercialización previsto para el próximo miércoles 13 de julio, enumerando una serie de motivos y reclamos que confluyen en que "resulta imposible continuar bajo las circunstancias políticas y económicas del presente". De esta manera, el campo no acatará la solicitud del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de levantar el paro y "reemplazar la confrontación por la cooperación" en búsqueda de "aprovechar el momento que el mundo nos ofrece" ante la guerra en Ucrania. En reunión del pleno del Consejo, que se realizó este miércoles, con la asistencia de las 16 Confederaciones que integran la entidad, se dispuso, en primera instancia revalorizar el documento firmado por más de 35 Cámaras y Asociaciones empresarias, del pasado 29 de junio, en donde se hace una descripción de los principales problemas que enfrenta el país, su grave situación económica y la falta de rumbo cierto. El segundo punto de acuerdo apunta a ratificar la jornada de movilización y cese de comercialización dispuesto por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, para el 13 de julio próximo. NUEVO DINO Un equipo de investigadores argentinos estadounidenses y canadienses descubrió una nueva especie de dinosaurio con brazos desproporcionadamente cortos como los del Tyrannosaurus rex. Sin embargo, no hay relación directa entre ambos, según confirmaron los paleontólogos involucrados en el estudio. El Meraxes gigas, como se ha llamado al nuevo dinosaurio en referencia a la serie Games of Thrones, fue encontrado en lo que ahora es la región de la Patagonia norte de Argentina, en la zona de Barda Atravesada de las Campanas, a 20 kilómetros de Villa El Chocón, en la provincia de Neuquén. Según un reciente estudio publicado en la revista académica Current Biology, la criatura hallada habitó la tierra hace aproximadamente 96 millones de años, mide 11 metros de largo y pesaba más de cuatro toneladas. Se trata del esqueleto más completo recuperado hasta ahora de un carcarodontosáurido sudamericano, al que se lo identificó como el "devorador de dinosaurios". RENUNCIA El primer ministro británico, Boris Johnson, presentó su dimisión tras la ola de renuncias en el poder Ejecutivo. Aunque permanecerá como primer ministro hasta otoño cuando asuma su sucesor, su decisión ya estaba tomada desde temprano, informaron a primera hora medios británicos. En las últimas horas, Johnson manifestó su disposición a abandonar el cargo ante el aumento de la presión sobre él, tras lo que se abría una carrera por la sucesión entre los ‘tories’ de cara a la conferencia del partido en octubre, cuando la persona elegida le sustituiría como primer ministro.