El dólar blue cerró estable pero se dispararon los tipos de cambio financieros

El dólar contado con liquidación se ubica en nuevo máximo, cerca de los $ 300. La tensión cambiaria continúa. El dólar blue se mantiene en $255 en la punta vendedora, por tercera jornada consecutiva, mientras que los tipos de cambio financieros siguen con la racha alcista y el contado con liquidación rozaron el récord de los $ 300, según las principales cotizaciones del mercado. El CCL llegó a $295. El paralelo disminuyó cuatro pesos en las primeras horas de la jornada y luego compensó la caída con la misma magnitud al final de la rueda, en la que tocó un mínimo de $251, en medio de una gran volatilidad del mercado marginal de divisas. El dólar paralelo retrocede así $ 25 pesos luego de dispararse el lunes hasta su récord nominal del año de $280. La brecha del blue con las cotizaciones oficiales es de 102% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y de 91,3% en relación al minorista. El blue tuvo la misma trayectoria de ayer cuando bajó con fuerza hasta los $250, aunque con el correr de las horas retornó la demanda, y el precio pegó un giro hasta alcanzar los $255, es decir, $3 más que el martes. La tensión cambiaria de los últimos días se mantiene, en medio del hermetismo sobre las posibles medidas que tomará la ministra de Economía, Silvina Batakis. Los tipos de cambio financieros del contado con liquidación y el dólar MEP escalaron hasta 6,5% a nuevos máximos de de $296,29 y $279,24, respectivamente. En esas cotizaciones impactan el aumento de los precios en pesos de acciones y bonos argentinos por encima de la suba de los mismos en dólares. Según los operadores el exceso de liquidez en pesos por el desarme de posiciones de bonos y el temor al riesgo y la búsqueda de cobertura en dólares impactaron en los dólares alternativo. El dólar oficial cotiza en los $ 126,25 para la compra y $ 132,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). La divisa sin los impuestos subió a $133,27 para la venta este jueves, de acuerdo al promedio en las principales entidades del sistema financiero. El ahorro o dolar solidario, que incluye impuestos ascendió 70 centavos en promedio a $219,90, mientras que el mayorista subió 17 centavos a $126,56. El Banco Central vendió US$ 80 millones, con una demanda de energía que superó los US$ 170 millones. En julio, la autoridad monetaria lleva vendidos unos US$ 638 millones, el peor comienzo de un mes en más de un año de operaciones.