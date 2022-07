Raúl Berra

Nombre real: Capa, Natalio Alberto · Cantor y compositor · Nació el 13 de Julio de 1910 en Rosario, Santa Fe y falleció el 18 de Septiembre de 1980. Fue un remedo de Agustín Magaldi, también - también santafesino y doce años mayor que él-, que transitó un repertorio no muy disímil al de la voz sentimental. Pero don Agustín llegó antes, y su estilo quejoso, plañidero encajó justo para formar parte de la tríada que completaban Ignacio Corsini y Carlos Gardel. Cada uno de ellos tuvo sus seguidores, los tres perduraron hasta el presente y entraron en la historia primera del tango canción. No es la intención compararlos. Magaldi, en algo menos de catorce años, plasmó en el disco 318 temas. Margal en diez, apenas arañó los 50 registros, pero lo cierto es que al escucharlos, no podemos dejar de percibir el estilo tan especial y distintivo del mítico cantor. Recién a los veintitrés años llegó a Buenos Aires, en1933. Se estableció en la ciudad de Avellaneda y tras algunos trabajos para ma,ntenerse, comenzó a cantar en cantinas y cafés. Algo rasgueaba la guitarra y se atrevió a acompañarse con ella. Tuvo sus seguidores, pero el principio de su consolidación artística comenzó cuando el famoso Ruggierito Juan Nicolás Ruggiero- ladero del caudillo de la zona: Alberto Barceló-, lo invitó a un asado. La concurrencia era de muchachos partidarios que lo escucharon con gusto y allí, fue ganando su espacio. Un asistente a la reunión hizo, días después, el contacto necesario para que fuera contratado por LR2 Radio Argentina. Entre idas y vueltas, pasó cerca de un cuarto de siglo en esa casa. También actuó en Radio Prieto, El Mundo y en algunas temporadas, en la audición de Jabón Federal por Radio Belgrano. Su apodo fue una ocurrencia de don Jaime Yankelevich. A fines de la década del 30, eran frecuentes sus presentaciones en el cine Real de Rosario y en el café Marzotto de la calle Corrientes. Entre los guitarristas que lo acompañaron, los más destacados fueron José Canet y Humberto Canataro. El 18 de diciembre de 1942, se estrenó la película La Cabalgata del Tango- una ocurrencia del glosador Lopecito- , en la que se mezcla los diez cortos que entonces se encontraron de Carlos Gardel, más la presencia de varios cantores invitados, entre los que se encontraba Margal interpretando Pobre mi madre querida. En 1948 su voz interviene en otro film dirigido por Carlos Borcosque, el tambor de Tacuarí. Tuvo su público en Buenos Aires, pero mucho más en los numerosos pueblos y ciudades que visitó en sus por el interior del país. Viajó con su canto por los países vecinos. También formó dúo con Lito Bayardo con quien compuso los tangos. Aquel muchacho, Compañera mía y Vuelvo al barrio, el pasodoble Cara linda, los valses El día de mi madre, Ojos de mi madre y florcita olvidada y la milonga Juan Manuel Fangio. Compuso más obras con otros autores. En1951, participó en dos radioteatros que se emitían por Radio Argentina. La ley de los pobres y La canción maldita.Llegó al disco en el sello Odeon, el 7 de marzo de 1947, con su tango. No hables mal de las mujeres y su marcha El tambor de Tacuarí letra de Pascual Tudino. La inclusión de varias piezas del repertorio Magaldiano, son el mejor testimonio de su admiración por el cantor. Podemos citar varios ejemplos: Yo tengo una novia, Inspiración , Nieve , La que nunca tuvo novio, Dios te salve m/ hijo y Zulima de Francisco Pracánico y versos de Vicente Retta. Grabó hasta el mes de agosto de 1957, año en que abandona la actividad artística. Intentó una actividad comercial, se trataba de una empresa de pompas fúnebres, pero no le fue bien. Este especial personaje, muchas veces tratado de modo despiadado por la crítica, murió en Buenos Aires a los 70 años. Por el contrario creo que su aporte a nuestra cultura popular, merece un lugar entre los creadores de este Portal Todo Tango.