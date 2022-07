P U B L I C









Los seis partidos se dividirán entre las canchas de Las Campanas y La Josefa. Este sábado 9 de julio se disputará la quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Campanense de Fútbol. Como sucede habitualmente, la jornada se dividirá entre las canchas de Las Campanas y La Josefa, que albergarán tres partidos cada una. El líder del certamen es Defensores de La Esperanza, que buscará su quinta victoria consecutiva cuando enfrente a Del Pino desde las 14.00 horas en Las Campanas. Pero no la tendrá para nada sencillo: Del Pino llega a este duelo tras una buena victoria ante San Luciano que le permitió trepar al cuarto puesto de la tabla (suma 7 unidades). El único escolta del Defe es La Josefa (10 puntos), que en la fecha pasada resignó puntos por primera vez en el torneo al igualar 3-3 frente a Barrio Lubo. En esta oportunidad se medirá frente a Albizola, que cayó 2-1 ante Albizola el pasado fin de semana y sigue con 4 unidades. El encuentro se jugará desde las 12.00, en La Josefa. En buena racha está Villanueva (9 puntos): ganó sus últimos tres compromisos y se ubica en la 3ª posición. En esta fecha enfrentará a San Felipe, que el pasado fin de semana logró sus primeros tres puntos al vencer a Leones Azules. Jugarán desde las 16.00 en cancha de La Josefa. Los restantes encuentros de esta quinta fecha serán: San Luciano vs Barrio Lubo (12.00 en Las Campanas), El Junior vs Leones Azules (16.00 en Las Campanas) y Otamendi vs Desamparados (14.00 en La Josefa).

LA JOSEFA Y OTAMENDI, DOS DE LOS DOCE EQUIPOS QUE DISPUTAN LA PRIMERA A.