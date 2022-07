Breves: Deportivas

P U B L I C



PINCHA EN CUARTOS Anoche, Estudiantes de La Plata venció 3-0 a Fortaleza y, de esa manera, evitó que Brasil se garantice un finalista de la Copa Libertadores cuando apenas se disputaron los Octavos de Final. El uruguayo Manuel Castro (2) y Franco Zapiola convirtieron para el Pincha, que ahora se medirá con Paranaense en Cuartos de Final. Las llaves restantes serán: Atletico Mineiro vs Palmeiras, Flamengo vs Corinthinas y Talleres vs Vélez.



CHAU ALMIRÓN Lanús igualó anoche 0-0 como local ante Independiente del Valle de Ecuador y, de esa manera, no solo resultó eliminado de la Copa Sudamericana, sino que además se quedó sin DT, dado que la dirigencia Granate removió a Jorge Almirón del cargo. Al mismo tiempo, Argentina se quedó sin representantes en el segundo certamen continental. ARRANCA LA SÉPTIMA Esta noche se pondrá en marcha la séptima fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional con el duelo que Rosario Central y Sarmiento de Junín sostendrán en el Gigante de Arroyito desde las 20.00 horas. El Canalla buscará sus primeros puntos desde el arribo de Carlos Tevez a la conducción técnica para salir del fondo de la tabla, mientras Sarmiento tendrá la oportunidad de escalar hasta el cuarto puesto. DEBUTAN ELLAS Este sábado, Argentina debutará en la Copa América Femenina "Colombia 2023". El combinado nacional, dirigido por Germán Portanova, se presentará ante Brasil en un encuentro correspondiente al Grupo B que se disputará desde las 21.00 en el estadio Centenario de Armenia. DI MARÍA, EN TURÍN El argentino Ángel Di María arribó ayer a Turín, Italia, para firmar su contrato con Juventus. De esta manera, el rosarino de 34 años le agregará otra perla a su brillante currículum: después de salir de Rosario Central jugó en Benfica de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Paris Saint Germain y, ahora, lo hará en la Vecchia Signora. LEONAS CONTUNDENTES En su tercera presentación en el Mundial que se disputa en España y Países Bajos, el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped goleó ayer 7-1 a Canadá con un doblete de Agunstina Gorzelany (llegó a 6 conquistas en el certamen) y tantos de Julieta Jankunas, Victoria Granatto, Majo Granatto, Agustina Albertario y María Emilia Forcherio. De esta manera, las Leonas conquistaron el Grupo C y avanzaron directamente a los Cuartos de Final. JUEGAN LOS PUMAS Este sábado, el Seleccionado Argentino de Rugby volverá a enfrentarse a Escocia en su segundo test match de la actual ventana de julio. El encuentro se disputará desde las 16.00 en el estadio Pedro Martearena, en Salta. NADAL, OUT El español Rafael Nadal anunció ayer su deserción de Wimbledon por un desgarro en la zona abdominal. Así, el australiano Nick Kyrgios avanzó directamente a la final, donde espera por el vencedor del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el británico Cameron Norrie. En tanto, ayer quedaron definidas las finalistas femeninas: el partido por el título lo jugarán la tunecina Ons Jabeur y la kazaja Yelena Rybakina.