Almagro lo superó 1-0 tras marcar a los 7 minutos de juego, cuando los dirigidos por Cardozo esperaban replegados. Después, el Violeta tuvo algunas chances para empatar, pero no las supo definir y terminó envuelto en confusión e impotencia. Su presente es cada vez más preocupante y la salida no asoma. Por la próxima fecha recibe el jueves a Nueva Chicago.

No le resultó a Marcelo Franchini ni a Carlos Pereyra. Y ayer, tampoco a Raúl Cardozo. Cada vez que este Villa Dálmine sale a jugar replegado en su campo lo termina pagando de una u otra manera. Esta vez, Almagro lo venció 1-0 tras aprovechar esa postura en el arranque del juego.

Es que el "Pacha", a pesar que había insistido con que la "presión alta" iba a ser la característica principal del equipo bajo su conducción, planteó un esquema 4-5-1 que le ofreció la tenencia del balón al rival. Y así, en un largo pelotazo cruzado que Agustín Alberione defendió pésimamente, el Tricolor de José Ingenieros encontró la ventaja a los 7 minutos de juego.

De allí en adelante, todo fue cuesta arriba para el Violeta, a pesar que tuvo una buena reacción en esa primera parte, generando un par de situaciones de gol y también sufriendo un dudoso fallo del asistente Pascual Fernández (le anuló un tanto a Nicolás González por un supuesto offside que no pareció).

En el segundo tiempo afloraron más claramente las limitaciones que tiene el plantel y la falta de una idea de juego, por lo que le costó mucho más llegar con peligro, aunque Francisco Molina tuvo otra chance muy accesible para igualar el encuentro.

No pudo ser y la imagen final que terminó dejando el equipo de nuestra ciudad fue de desprolijidad e impotencia, con cuatro delanteros y dos volantes ofensivos en cancha, aunque sin ninguna asociación. Incluso, Facundo Gómez fue expulsado tras sumar dos amarillas en ese tramo final del cotejo.

Mientras tanto, Villa Dálmine sigue en descenso. Encima, Tristán Suárez volvió a ganar y se le escapó. Y si Flandria y Atlético de Rafaela también obtienen buenos resultados en esta fecha, necesitará de al menos dos fechas para salir de la zona roja.

Sí: hoy no surgen argumentos propios ni ajenos para no pensar en el peor desenlace. Pero todavía quedan 14 fechas por delante y habrá que aferrarse a ello. Claro está: para que aflore alguna esperanza será fundamental que el equipo entienda que ya no puede entregar ventajas de ningún tipo. Ninguna.

El próximo jueves recibirá a Nueva Chicago con la urgencia de empezar la levantada que le permita cambiar este preocupante presente, pero también, con la necesidad de encontrar un esquema, una idea de juego e intérpretes comprometidos que lo acerquen a esa levantada. Si no, todo seguirá siendo confusión e impotencia.

EL PARTIDO

Cardozo presentó dos cambios en la formación: Gómez por el lesionado Bertochi y Nicolás González por Federico Martínez. Y así retocó tácticamente al equipo, que de arranque se plantó 5-4-1 y esperó en su campo, sin esa "presión alta" que tanto había remarcado "Pacha" luego del juego ante Alvarado.

Por ello, Almagro tuvo facilidades para manejar el balón en la mitad de cancha desde los minutos iniciales, dado que González retrocedía por derecha y porque Sangiovani y Camisassa no salían a presionar. Claro: en ese panorama, el local no tenía muchos espacios para progresar y, en su intento de ser prolijo, apenas lograba mover el balón sin peligro.

Sin embargo, a los 7 minutos, en la primera pelota que profundizó decididamente, lastimó: Giacopuzzi cruzó un larguísimo bochazo a espaldas de Alberione (de flojísima cobertura) y, entonces, Conechny se metió dentro del área y sirvió el centro para la llegada de Da Rosa por el segundo palo, quien convirtió arrojándose hacia adelante.

El gol sacudió la estantería Violeta y llevó a Cardozo a modificar tácticamente la postura de sus dirigidos: Gómez se abrió más seguido como lateral derecho y Alberione se adelantó más por ese sector. Y con la urgencia de ir para adelante, subiendo las líneas, el conjunto de nuestra ciudad comenzó a mejorar y, también, a generar oportunidades de gol.

A los 12, Camisassa recuperó en terreno ajeno y lo dejó solo a Molina, quien se metió al área y sacó un puntinazo que salió al cuerpo del arquero González. Y a los 16, Haberkorn le bajó una buena pelota a Nico González, quien bancó la marca y definió al fondo de la red ante el achique del arquero, en una acción que fue invalidada por un offside que no pareció.

La mejoría de Villa Dálmine se sustentó en el trabajo de Camisassa-Sangiovani (más participativos ambos) y las trepadas por derecha de Alberione, quien lanzó una sucesión de centros que Haberkorn no alcanzó a desviar y que generaron peligrosos rebotes (faltaron volantes llegadores para aprovecharlos).

Así, cuando logró subir la intensidad de juego, el Violeta se sintió más cómodo y fue mejor que Almagro. Pero en esos pasajes no tuvo contundencia: Haberkorn quedaba lejos de los que trepaban por los costados y también del "doble 5", por lo que, dentro del área, todo parecía depender de su lucha con los defensores locales.

En tanto, el Tricolor de José Ingenieros prácticamente no volvió a tener esa tranquilidad y tenencia de los minutos iniciales y apenas si se arrimó contra el arco de Sosa (un buen remate de Conechny y algunas pelotas paradas al área sin peligro real). Claro: la ventaja no le generaba urgencias en ese sentido y se fue acomodando a un partido en el que le alcanzaba con sostener la diferencia que había en el marcador.

En el arranque del complemento, otro centro que generó un rebote le permitió a Sangiovani disponer de una buena chance, pero su remate salió muy desviado. Parecía que el trámite volvía a esos pasajes en que Villa Dálmine presionaba contra el área rival. Sin embargo, el juego se cayó en un pozo: se hizo cortado, se sucedieron los cambios y las atenciones médicas. Una situación que favoreció claramente al local, mientras el elenco campanense no se pudo acomodar nunca a las modificaciones que realizó Cardozo (Nouet, que ingresó por Alberione, no estuvo cómodo sobre la derecha) y tampoco encontró claridad ni precisión para generar oportunidades de gol.

Por eso, recién a los 30 minutos estuvo cerca de igualar el marcador, con una definición de Molina que se fue pegada al palo tras un centro pasado de Sangiovani. Para entonces, el DT ya tenía listo los ingresos de Olguin, Martínez y Franzoni. Y de esa manera llenó la cancha de delanteros, pero a su equipo le siguió faltando elaboración, más allá que D´Angelo estaba en cancha. Pero en el apuro por llegar al área rival, el zurdo no encontraba interlocutores.

Entonces, Villa Dálmine prescindió de ideas y fue, lisa y llanamente, "a la carga". Y eso apenas le alcanzó para inquietar una vez: Haberkorn la bajó para D´Angelo, cuyo remate de derecha pasó entre varios hombres, pero salió justo a la posición del arquero González, quien despejó el balón al córner.

Los minutos finales fueron ordinarios, dignos de un encuentro amateur. Almagro desperdició oportunidades muy claras para sentenciar el pleito en base a errores y pifias burdas, mientras el Violeta solo atinó a revolear el balón hacia adelante. Por eso, el 1-0 no se movió. Y el equipo de nuestra ciudad sigue ahí, en zona de descenso, sin poder siquiera mejorar la pobre imagen que viene ofreciendo en las últimas fechas.



AGUSTÍN ALBERIONE FUE PELIGROSO CUANDO SE PROYECTÓ POR DERECHA, PERO UNA FLOJA COBERTURA SUYA DERIVÓ EN EL GOL DE ALMAGRO





SÍNTESIS DEL PARTIDO

ALMAGRO (1): Emiliano González; Walter Rueda, Facundo Giacopuzzi, Sebastián Valdez, Nicolás Dematei; Gonzalo Martínez, Juan Ezequiel Da Rosa, Gastón Blanc, Juan José Ramírez, Tomás Conechny y Nicolás Servetto. DT: Norberto Paparatto. SUPLENTES: Cristian Aracena, Brian Machuca, Francisco Delorenzi, Franco Sivetti, Enzo Fernández, Gonzalo Giménez, Federico Boasso, Franco Coman y Emanuel Mercado.

VILLA DÁLMINE (0): Alan Sosa; Facundo Gómez, Gabriel Pusula, Fernando Moreyra, Ramiro Arias; Agustín Alberione, Braian Camisassa, Rafael Sangiovani, Francisco Molina; Nicolás González y Federico Haberkorn. DT: Raúl Cardozo. SUPLENTES: Francisco Salerno, Agustín Solveyra, Diego Martínez, Gino Olguin, Franco Costantino, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet, Juan Cruz Franzoni y Federico Martínez.

GOLES: PT 7m Juan Ezequiel Da Rosa (A). CAMBIOS: ST Sivetti x Martínez (A); 9m Nouet x Alberione (VD) 15m D´Angelo x González (VD); 17m Machuca x Ramírez (A); 28m Fernández x Da Rosa (A); 31m Franzoni x Arias (VD), Olguin x Camisassa (VD) y Martínez x Sangiovani (VD); 41m Boasso x Servetto (A) y Coman x Conechny (A). AMONESTADOS: Sangiovani y Pusula (VD). EXPULSADO: ST 48m Facundo Gómez (VD), por doble amonestación. CANCHA: Almagro. ÁRBITRO: Jorge Broggi.



NICOLÁS GONZÁLEZ VOLVIÓ A LA TITULARIDAD Y LE ANULARON UN GOL POR UN OFFSIDE QUE NO PARECIÓ.





INDIVIDUALMENTE, MOLINA VOLVIÓ A SER LO MÁS GRAVITANTE EN ATAQUE Y TUVO LAS DOS MEJORES CHANCES DEL VIOLETA: EN EL PRIMER TIEMPO DEFINIÓ AL CUERPO DEL ARQUERO Y EN EL SEGUNDO, APENAS ANCHO.





FALLAS DEFENSIVAS QUE SE REPITEN

Uno de los grandes defectos de Villa Dálmine en esta temporada ha sido la defensa de la pelota parada. Una situación que quedó claramente en evidencia frente a Deportivo Madryn, que remontó aquel 0-3 con tres tiros libres al área de Alan Sosa que fueron mal despejados por la defensa Violeta.

Después de ese encuentro, al conjunto de nuestra ciudad le han abierto el marcador con tres jugadas de características similares: los bochazos largos y cruzados.

Ante Estudiantes de Río Cuarto, Fernando Moreyra saltó a destiempo y por detrás suyo apareció Luis Silba para controlar y definir.

Contra Alvarado de Mar del Plata, Marcos Astina marcó el 1-0 después de un centro desde la derecha que superó a los centrales (Gabriel Pusula y Moreyra) y no encontró cobertura del lateral derecho (Agustín Alberione).

Y ayer, en el partido frente a Almagro, Facundo Giacopuzzi lanzó un larguísimo bochazo cruzado a espaldas de Alberione, quien primero perdió la posición con Conechny y luego falló al querer llevarse la pelota, permitiéndole al 10 del Tricolor meterse en el área y servirle el gol a Da Rosa. Un horror defensivo que no pudo tapar con sus buenas proyecciones.

Fallas defensivas que se repiten partido a partido y que los rivales, con ventajas para lanzar cuando el Violeta se repliega, no dejan de aprovechar.

CADA VEZ MÁS COMPLICADO

Villa Dálmine no solo se complica por los resultados propios, sino también por los ajenos. Ayer, además de la derrota ante Almagro, recibió otra mala noticia: Tristán Suárez le ganó 2-0 como local a Estudiantes de Caseros y se le escapó a tres puntos de distancia en la zona baja.

Así, al Violeta le queda esperar que Atlético de Rafaela caiga mañana en su visita a Defensores de Belgrano si quiere ilusionarse con poder salir de la zona roja en la próxima fecha. Es que, por diferencia de gol, está en desventaja con Flandria (hoy visita a Deportivo Madryn) y Tristán Suárez. Igualmente, en caso de igualar en puntos, el descenso se define en partido desempate y no por diferencia de gol.

Los demás partidos que ya se disputaron en esta 23ª fecha son: Nueva Chicago 0-1 Belgrano, Ferro Carril Oeste 0-0 Gimnasia de Mendoza, Brown (A) 2-0 Guillermo Brown (PM), Deportivo Maipú 2-2 Deportivo Riestra, Agropecuario 1-0 Atlanta, Quilmes 0-2 Güemes y Deportivo Morón 1-1 Temperley.

Este domingo, en tanto, jugarán: Instituto vs San Martín de San Juan (15.00), Sacachispas vs Chaco For Ever (15.00), Deportivo Madryn vs Flandria (15.00), Mitre vs San Telmo (16.00) y Estudiantes de Río Cuarto vs Gimnasia de Jujuy (16.00).

Mientras que mañana lunes se cerrará la programación de la fecha con los siguientes encuentros: Defensores de Belgrano vs Atlético de Rafaela (17.35), Alvarado vs Almirante Brown (19.40) y San Martín de Tucumán vs Santamarina (21.40).