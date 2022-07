» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Tenaris compra a Benteler su laminador en EEUU







Tiene una capacidad instalada de unas 400 mil toneladas anuales y la operación es de u$s 460 millones. Se encuentra en Shreveport, Luisiana, a sólo 5 kilómetros de una planta de Ternium. El Grupo Benteler, de origen alemán, comunicó esta semana que está vendiendo su planta de tubos de acero en Shreveport, Lousiana, a Tenaris. La operación es de u$s 460 millones y al estar sujeta a aprobaciones regulatorias estadounidenses, se espera que se complete a fines de 2022. Se trata de una de las planta se tubos de acero más modernas y eficientes de América del Norte. Benteler comenzó a construirla en 2013 y su puesta en marcha tuvo lugar en 2020. Tiene una capacidad instalada de 400 mil toneladas anuales y unos 600 empleados directos. "Estamos convencidos de que hemos encontrado un excelente comprador estratégico. Como parte de Tenaris, la planta de Shreveport y sus empleados se beneficiarían de la evolución del mercado y del crecimiento futuro sostenible", declaró al respecto Ralf Göttel, director ejecutivo del Grupo Benteler. La adquisición incluirá US$ 52 millones de capital de trabajo, un laminador y una terminación de tubos de 244 mil metros cuadrados a la vera del río Rojo, a sólo 5 kilómetros de una planta de Ternium (también del Grupo Techint) donde opera una línea de pintado, galvanizado y decapado de bobinas de chapa destinadas a la industria de la construcción; y donde se encuentra montando otra línea similar que espera poner en marcha a mediados de 2024.

Es una de las fábricas de tubos de acero más modernas de América del Norte. Se encuentra a la vera del río Rojo, en la zona industrial de Shreveport.



