Malestar entre los empleados de la Clínica Delta

Evalúan realizar una medida de fuerza si no cobran la totalidad del sueldo de Julio y parte del aguinaldo adeudada. Afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad se comunicaron con nuestra redacción para señalar que ayer se había enviado una carta documento al directorio de la Clínica Delta intimando a cancelar la totalidad del sueldo de julio y la parte del aguinaldo adeudado horas. "Nos deben casi la mitad del sueldo y el 40 por ciento del aguinaldo. Trabajo hay, ya no estamos en pandemia y la clínica se mueve. Somos unos 300 empleados entre administrativos, mantenimiento, mucamas, limpieza... Ya nos habían pagado junio en dos veces porque no había llegado el subsidio del Estado y ahora esto. Si no hay respuesta, la semana que viene vamos a convocar a un paro", señalaron y pidieron reserva de identidad por temor a represalias.

