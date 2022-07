Los escritores de "Breves Reseñas de Campana" visitaron la Cancillería y presentaron su Segunda Edición

El director Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Alejo Sarna, recibió en Cancillería a Juan Cruz Fernandez, Andres Suardini y Pablo Modarelli; escritores de "Breves Reseñas de Campana" y presentaron su segunda edición. "Breves Reseñas de Campana" es un libro escrito por campanenses, que incluye no sólo historias de Campana, sino de figuras o personalidades públicas que han pasado por nuestra ciudad. Es por eso que su primera edición no fue suficiente para alcanzar a relatar todas las hazañas y sucesos históricos. Por lo tanto sus autores ya se encuentran lanzando su segundo tomo, y adelantaron que vendrá al menos un volumen más. Además,ambas ediciones cuentan con la colaboración de artistas locales para darle vida a sus tapas. El primer tomo estuvo a cargo de la artista plástica Gabriela Barbero, mientras que el segundo fue obra de Jorge "Tito" Poveda, también artista plástico. En ese marco, sumado a la cercanía con la efeméride que recuerda la fundación de nuestra ciudad, el 6 de julio día de Campana, el director nacional de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública, Alejo Sarna, recibió a los autores del libro. "El recordar la historia de la ciudad es importante porque no solo nos permite conocer su pasado, sino también entender su presente. Es por eso que cualquier obra de literatura que trate sobre los sucesos de campanenses o de personajes históricos en la ciudad de Campana, debe ser reconocida e identificada como tal. La cultura y el valor artístico de la ciudad requieren mayor apoyo y mayor reconocimiento, a la vez que necesitan un espacio en el municipio más significativo. En este caso el libro me pareció interesante porque plantea la historia de la ciudad desde una perspectiva diferente" expresó Alejo Sarna, al tiempo que felicitó a los autores por el trabajo y la dedicación, y los instó a seguir adelante.