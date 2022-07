Después de una cena más que suculenta, me puse a lavar los platos. Tenía que encontrar alguna excusa para no seguir comiendo. Me pasó algo muy extraño mientras lavaba los platos: Un vaso que recién había enjugado comenzó a caminar solito como en cámara lenta, hasta caer en el lavadero. Por suerte no se rompió. A pesar de que ya era de noche, no me asusté. Afortunadamente he adquirido un poco conocimientos científicos y pude justificarlo a través de la modificaciòn de la tensión superficial que se genera con el detergente y el agua. Si a eso le sumo la existencia de un cierto desnivel en la mesada, el fenómeno se explicaba muy fácilmente; aunque todavía quedaba un margen por discutir. Todo, en alguna medida, es discutible. Y recordé cuando en la casa de la Nona nos poníamos a hablar sobre estos temas. Alrededor del calefactor que estaba en el living íbamos llegando de a uno, hasta que éramos varios y delirábamos sobre cualquier cosa. Solíamos hablar sobre el Triángulo de las Bermudas, los vidrios blindados, el número infinito, etc. Siempre aparecía un tema entretenido para analizar y, si estaba bueno, algún tío se metía a hacer comentarios al respecto. Me gustaba eso, porque le daba cierto grado de realismo a la conversación. Una vez arrancó uno de mis primos: -"Un hombre tiene la fórmula para hacer pintura invisible. Es una fórmula secreta"- dijo, y nos pusimos a fantasear acerca de qué podría llegar a tener esa fórmula. También charlábamos sobre qué haríamos si tuviéramos la pintura invisible y se nos ocurrieron miles de cosas: entrar a una juguetería y llevar lo que más nos guste, entrar gratis a un parque de diversiones, pintar el loro de la Nona para que piense que se fue volando, hacer invisible el perro del vecino para volver loco al dueño... Recuerdo que alguien dijo que jugaría al "ring raje" sin necesidad de correr, lo que nos hizo morir de risa. Creo que si hoy estaría cerca del calefactor con ellos les preguntaría cómo funciona el wifi.