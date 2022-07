» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Autoridades y referentes del Pro de la Primera se reunieron en San Fernando







De cara a las elecciones de 2023, los dirigentes provinciales realizaron un congreso donde debatieron ideas y delinearon estrategias para llevar una propuesta electoral más fuerte desde el espacio. Abella, quien participó del encuentro, resaltó la importancia de estar cerca de los vecinos en este momento tan complejo para los bonaerenses Intendentes, concejales, consejeros escolares, legisladores provinciales y referentes territoriales de la Primera Sección Electoral se reunieron en San Fernando para debatir temas de gestión y estrategias electorales para seguir formando y construyendo un equipo que sea alternativa en municipios en los que todavía no gobierna el espacio político. Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero; Sebastián Abella, intendente de Campana; y Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, fueron los que encabezaron y moderaron esta reunión junto a Daniela Reich, senadora y vicepresidenta del Pro bonaerense; Alex Campbell vicepresidente del bloque de diputados de Juntos, que tuvo como objetivo el intercambio en diferentes temas, especialmente económicos, de empleo, de seguridad, educación y obras de los municipios. Los participantes debatieron sobre la dura situación que atraviesan las familias bonaerenses por la falta de respuestas del gobierno nacional y provincial a los problemas. "Están desconectados de la realidad", coincidieron. Valenzuela se refirió a la dura actualidad argentina y destacó este encuentro que "estamos atravesando un momento delicado y eso nos compromete mucho más a organizarnos muy bien para el año que viene". "La voz de la Primera Sección es importante en la provincia, es oportuno a mitad de año poder tener este tiempo de reflexión política y territorial", agregó. Por su parte, Abella resaltó la importancia de estar en el territorio en este momento complejo para los bonaerenses. "Tenemos una Primera muy grande, muy distintas localidades, todas realidades distintas y con una pobreza muy importante". Y agregó: "Eso tiene que hacernos estar electoralmente presentes, estar casa por casa, que nos conozcan personalmente, no por un cartel". Asimismo, Martínez destacó la oportunidad de este tipo de intercambios que legitiman al espacio. "El objetivo de este encuentro es consolidar el trabajo del PRO en cada municipio de la sección, y fortalecer la unidad de nuestro partido". Se decidió consolidar a la Red de Concejales y de Consejeros Escolares con la importante misión de aportar en el tema educación, generar propuestas de ordenanzas en común y realizar una próxima reunión en agosto en Merlo.

Abella resaltó la importancia de estar cerca de los vecinos en este difícil momento





Concejales de Juntos y el presidente del HCD, Gonzalo Brutti, acompañaron a Abella en el encuentro







