» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Lo que dejó el banderazo:

Antorchas frente al Obelisco, una guillotina en Plaza de Mayo y el cántico de "que se vayan todos"







"Andate a Cuba la p... que te parió" y "Argentina sin Cristina" fueron algunos de los cánticos que se escucharon en la protesta que se realizó en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Desde antorchas encendidas frente al Obelisco porteño, hasta una guillotina en la Plaza de Mayo, fueron algunas de las imágenes más impactantes que dejó el banderazo organizado este sábado por sectores de la derecha para protestar en contra del gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia. "Andate a Cuba la p... que te parió", "Que se vayan todos" y "Argentina sin Cristina" fueron algunos de los cánticos que se escucharon en la protesta que se realizó en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo epicentro fue en las inmediaciones del Obelisco y la Plaza de Mayo. Cerca de las 16 comenzaron a llegar miles de personas con carteles que marcaron el clima de descontento que se vive en un sector de la sociedad: "Fuera mafia K", "Estamos hartos", "Gobierno de ladrones", "Quiero ser libre" y "Por un país donde decida quedarme en vez de irme", entre otros. En la plaza que se encuentra frente al Obelisco, se pudo ver a un grupo de personas con antorchas encendidas, las cuales luego se dirigieron hacia la Plaza de Mayo. También se acercaron a la manifestación con una guillotina, que en su parte superior tenía un cartel que indicaba: "Todos: Presos, muertos o exiliados". Dentro de los productos que fueron comercializados por vendedores ambulantes se pudieron ver algunos prendedores con la leyenda "Ah pero Macri" y "Que gobierno de mierda". Además, entre el cotillón más elegido se encontró la imagen de la vicepresidenta Cristina Kirchner replicada en carteles y en un muñeco inflable que la mostraba vestida de presa. Con cacerolas, silbatos, banderas argentinas y cánticos en contra del Ejecutivo nacional, se retomaron las protestas en el Obelisco, tal como sucedió en diversas fechas patrias a lo largo de la cuarentena contra la pandemia producida por el Covid 19. Si bien se trató de una manifestación que transcurrió sin incidentes, cerca de las 19 se vivieron momentos de tensión cuando un grupo de personas que se encontraban en la Plaza de Mayo comenzaron a sacudir las rejas del frente de la Casa Rosada, pero no pasó a mayores. Previo a que se realice el banderazo, los partidos de izquierda se movilizaron, a primera hora de la tarde, desde el Obelisco hacia Plaza de Mayo para exigirle al Gobierno la ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de "la grave crisis" que atraviesa la Argentina. Cuando las agrupaciones de izquierda comenzaron a retirarse de la plaza se vivieron algunos momentos de tensión con la Policía de la Ciudad, ya que no permitían el ingreso de los participantes del banderazo para que no se cruzaran las manifestaciones de ambos sectores. Si bien hubo algunos empujones y roces entre las primeras columnas de la izquierda, que intentaban retirarse de la Plaza de Mayo y los manifestantes que provenían desde la 9 de Julio, no se vivieron mayores incidentes.



P U B L I C I D A D