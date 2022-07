» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Trecena de Imox - Energía del 10/7/2022

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip Q´anil, Lamat, símbolo de regeneración de la tierra, de la vuelta al nacer después de la muerte, vitalidad, fertilidad, el semen divino, la semilla cósmica plantada en este planeta. Animal de poder: conejo. Piedra: perla. W´aqxaquib q´anil excelente energía para desarrollar proyectos. Todo lo que comienza en día Q´anil tendrá éxito, lento pero seguro. Es una energía cíclica trae muchos cambios a lo largo de la vida. Transmite su amor y cariño. semen divino, semilla cósmica. Día para pedir por la vida. Día para reiniciar, reconquistar un amor perdido, día de comprensión. Día que gusta de la tranquilidad y de trabajar la paciencia significa germen, semilla, vida, creación, día de la abundancia, símbolo de compartir la armonía, fruto del amor y del entendimiento. La estrella, Q´anil, Lamat, asociada con Venus, energía de ganar territorio, expandirse, conquistar nuevas metas, nuevos espacios y el 8 dice que lo podes conseguir las energías están dispuestas siempre en forma positiva, para que nos influencien desde ahí, pero depende de cómo las canalicemos , si estamos en nuestro centro este día es fabuloso para iniciar cualquier relación de amor. Si perdimos el centro, el eje, si no estamos armónicos, nos predispone a estar dramáticos, a estar en queja todo el día, podemos sentirnos ahogados y aburridos creernos superiores o acomplejados.ojo con estar muy egoístas o calumniadores. También evitemos fomentar la enemistad, la discordia. Hoy podemos estar impregnados de vocación de servicio, Q´anil nos influencia para estar serviciales, dulces, amables, armónicos, también lindo día para disfrutar de algún evento artístico, una película, teatro , ver obras de arte en compañía. Brillemos cual estrellas en el firmamento y seamos armonía que contagie. In lak´ech!!



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

