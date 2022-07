» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La Libertad"

Por Luis Rodas











Al tener libertad somos responsables de nuestras decisiones y acciones. Si un árbol dijera: No quiero estar plantado en la tierra. Quiero ser libre, Y saca sus raíces de la tierra, poco después, muere. Si un tren dijera: Yo no quiero correr sobre estos rieles. Quiero ser libre, se descarrila. Si el barrilete dijera: Quiero ser libre. No quiero estar sujeto a esta cuerda. El barrilete se precipita al suelo, rompiéndose. Para el cristiano, el vivir una vida pura, significa rendirse a Jesucristo. "Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres" (Juan 8:36). Pero, algunas personas no quieren rendirse porque dicen que quieren ser libres. Todo lo que es verdaderamente libre funciona mejor, con sus límites, cuando funciona como Dios lo hizo. Dios lo creó a usted para que le conozca y le ame. Lamentablemente, Satanás se ha aprovechado de la desobediencia del hombre y lo ha hecho esclavo del pecado. El hombre tuvo la libertad de elegir, y se dejó influenciar por otro, pero no deja de ser responsable, para seguir el pecado y el mal, en contra de Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué las personas actúan de diferentes maneras. Debemos entender que Dios nos hizo seres especiales, con inteligencia y sabiduría. y uno de los regalos del creador es la libertad de elegir, el libre albedrío. Podemos pensar y razonar lo que hacemos; podemos imaginar lo que queremos hacer, sabemos lo que está bien y está mal, y tenemos la libertad de actuar según nuestra conciencia. No podemos ser libres y ejercer nuestra libertad sobre las cosas si primero no somos libres mentalmente. Eso es lo que nos ofrece Jesús, "ser libres" Dios nos hizo y quiere que seamos responsables de nosotros mismos, de nuestras acciones, y no permitamos que lo que nos suceda, o lo que hagan los demás, nos afecte y nos haga cambiar. "Yo tengo el poder de elegir". Nosotros tenernos la capacidad de decidir cómo vamos a responder ante las cosas que nos sucedan a nuestro alrededor. Nosotros decidimos si nos derrumbamos a causa de los problemas, o si actuamos de una manera diferente y aprendemos de nuestros sufrimientos, crecemos, y ayudamos a otros. Entre lo que nos sucede y la manera en que respondemos está nuestra "libertad de elegir" Dios nos ha dejado Su Palabra "La Biblia" como guía para que sepamos como debemos comportarnos y responder a las diferentes situaciones. Dios nos ha dado "la libertad de elegir". Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a ser responsables de nosotros mismos. Vivir como Dios quiere que vivamos. Dejar de depender de lo que hagan o digan los demás, y andar según nos dice la Palabra de Dios. Podemos elegir saber más de Dios, de Jesús, de su Palabra "La Biblia" y encontrar como poder ser distintos con la ayuda de Dios. ¿Quieres saber más del Jesús que puede enseñarte a vivir en libertad? ¡Búscalo!, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! Luis Rodas Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar

