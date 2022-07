» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 10 de Julio de 2022 - Año II - Edición Nº 190 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina CONMEMORACIÓN DE SANTA FLORENTINA El 6 de julio la tradicional imagen de Santa Florentina desde muy temprano estuvo esperando en el atrio de la Catedral, la llegada de las comunidades de las capillas de nuestra parroquia con sus respectivos patrones: San Martín de Porres, San Juan Bosco, San Juan Pablo II, San Antonio María Claret, San Carlos Borromeo, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora de Reseña de la Isla, para ingresar procesionalmente todos juntos al templo. Nuestro Padre Obispo Pedro Laxague concelebró la Santa Misa con los padres Fernando Crevatin, Edgardo Galuppo y Hernán Chávez. En su homilía monseñor Pedro resaltó la importancia que tuvieron Santa Florentina y sus Santos hermanos Lorenzo, Fulgencio e Isidoro en el esclarecimiento del verdadero cristianismo y la unidad de los pueblos que habitaban España en el siglo XIV. Legado que con el descubrimiento de América fuera transferido a estas tierras. También, reconoció, en ellos la fuerza, de la fe entendido como la total confianza en Dios en toda situación, pero sobre todo en momentos de crisis e incertidumbre. Finalizada la ceremonia religiosa en los salones de la Catedral se compartió una rica chocolatada.

LAS PRIMERAS FIESTAS PATRONALES El 6 de julio, en el marco del 137º aniversario del reconocimiento de Campana como ciudad y partido independiente del Partido de Exaltación de la Cruz celebramos el 129° aniversario de la creación de la parroquia Santa Florentina y el nombramiento su primer párroco el presbítero José Viola. Tenemos muy pocos antecedentes de lo que fueron aquellos primeros años, cuando en la incipiente urbanización de Campana se iban construyendo casas y modelado plazas y avenidas. Donde todo estaba por hacerse, calles templo, escuelas y municipio. Que distintas eran las fiestas patronales, donde las distintas colectividades de recientes inmigrantes se congregaban para dar gracias a Dios por la bendición de tener casa, comida y trabajo. Las fiestas patronales eran la oportunidad de los encuentros en las kermeses, de las mujeres de estrenar un vestido nuevo y de los hombres de participar en la preparación del asado con cuero a beneficio de la comisión pro-templo. La plaza se adornaba con banderas argentinas y en sus alrededores se organizaban carrera de sortijas donde los jinetes podían mostrar sus habilidades y donde los más chicos corrían las carreras de embolsados o subían al palo enjabonado. Todos tenían la oportunidad de participar de un encuentro y crecer en comunidad.

46º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA DIÓCESIS DE ZÁRATE - CAMPANA La diócesis de Zárate - Campana que está constituida por los partidos de Escobar, Campana, Zárate, Baradero, Pilar, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco fue creada por el Papa Pablo VI quien nombró como su primer obispo a Mons. Alfredo Mario Espósito Castro. El 4 de julio de 1976, Mons. Espósito, recibió la consagración episcopal de manos del Nuncio Apostólico: Mons. Pío Laghi y de Mons. Márquez Bernal en el atrio de la Catedral dedicada a Santa Florentina en la ciudad de Campana. Los obispos: Mons. Antonio Aguirre y Mons. Carlos Horacio Ponce de León, de las diócesis San Isidro y de San Nicolás de los Arroyos respectivamente, fueron quienes cedieron parte de sus territorios para la creación de la nueva diócesis. Desde entonces, los obispos sucesores que han tenido que "pastorear" la feligresía de esta diócesis han sido: Mons. Rafael Rey, Mons. Oscar Sarlinga y actualmente Mons. Pedro Laxague con su obispo auxiliar Mons. Justo Rodriguez. Rogamos a Dios acompañe, ilumine y fortalezca a quienes guían y ayudan a crecer en comunidad y espiritualidad a esta iglesia de Zárate - Campana perseveren y sean fiel a su SI. Papa Pablo VI y Mons. Alfredo Espósito.

RECORDANDO AL PADRE LUIS ÁNGEL FABRIS Todos los 5 de julio recordamos el retorno a la Casa del Padre del Padre "Pirulo". En las vísperas del Día de Santa Florentina se celebró la Santa Misa pidiendo por su eterno descanso y el de todos los sacerdotes y laicos difuntos de la Parroquia. "Oh, Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos y por tu Misericordia concede a aquellos que Tú te has llevado el gozo del descanso eterno en el seno de tu infinito Amor. Amén".

