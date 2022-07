» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Básquet:

Boat Club venció a Defensores Unidos y se afirma en el Top 4 del Torneo Oficial de la ABZC







A puro triple, el CBC se impuso 93-74 como local y alcanzó su octavo triunfo del certamen. En cambio, Ciudad de Campana perdió por la mínima ante Deportivo Arenal y sigue sin poder ganar en la segunda rueda. Por la 13ª fecha de la División A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), los equipos de nuestra ciudad ratificaron sus rachas: Boat Club volvió a ganar y se afirma en el Top 4 de la competencia, mientras Ciudad de Campana no puede salir de su mal momento y sufrió su cuarta derrota en fila. El Bote superó 93-74 a Defensores Unidos como local con una descollante efectividad en lanzamiento triples: anotó 19 en total. En ese sentido se destacaron Guido Cadelli (marcó 9 y terminó el juego con 38 puntos) y Santiago Fernández (encestó 6 y culminó con 24 unidades). Ambos estuvieron muy bien acompañados por Valentín Rivero (3 triples y 18 puntos) Igualmente, los dirigidos por Nahuel Pinto recién quebraron el partido en el tercer período, cuando lograron controlar mejor la ofensiva de CADU y establecieron un parcial de 25-13 que encaminó el triunfo (habían terminado 48-42 en la primera mitad). En cambio, Ciudad de Campana sufrió el tercer cuarto y lo terminó pagando con derrota: el Tricolor cayó 61-60 como local ante el colista Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz y sufrió su cuarta caída en fila (no ha podido ganar en lo que va de la segunda rueda). A pesar de no contar con Luis "Chavo" Díaz y Emmanuel Lavergne, el CCC estableció diferencias en el primer cuarto (22-13), repartiendo el goleo. Pero en el segundo período comenzó a apagarse y en el tercero fue superado por el Arenero, que impuso el juego físico y limitó la ofensiva Tricolor. Igualmente, los dirigidos por Martín Trovellesi tuvieron sus chances: Matías Nieto tuvo dos libres para empatarlo, pero solo anotó uno; y después de defender la última bola, Francisco Santini se quedó corto con el lanzamiento triple que pudo haber valido la victoria contra la chicharra. Con estos resultados, Boat Club se mantiene en la tercera posición y se afirma en el grupo de cuatro equipos que se cortan en los primeros puestos y se encaminan a tener ventaja de localía en el cruce de Cuartos de Final. Por su parte, Ciudad sigue en el quinto lugar, pero ahora a dos juegos de distancia del CBC y Atlético Pilar. Los demás marcadores de esta 13ª fecha del Torneo Oficial de Primera División de la ABZC fueron: Honor y Patria de Capilla del Señor 90-82 Independiente de Zárate y Central Buenos Aires 99-106 Atlético Pilar. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Honor y Patria (9-3), 21 puntos; 2) Independiente (9-2), 20 puntos; 3) Boat Club (8-4), 20 puntos; 4) Atlético Pilar (7-4), 18 puntos; 5) Ciudad de Campana (6-6), 18 puntos; 6) Ingeniero Raver de Los Cardales (5-6), 16 puntos; 7) Central Buenos Aires (3-9) y Defensores Unidos (3-9), 15 puntos; 9) Deportivo Arenal (2-9), 13 puntos. Por la próxima fecha, Boat Club visitará a Atlético Pilar en un partido que está pautado para el martes a las 21.00 horas. Además, por esta 14ª jornada también jugarán: Independiente vs Central Buenos Aires, Deportivo Arenal vs Honor y Patria e Ingeniero Raver vs Defensores Unidos. Queda libre Ciudad de Campana.



GUIDO CADELLI TUVO UNA NOCHE DESCOMUNAL EN OFENSIVA: ANOTÓ 9 TRIPLES Y TERMINÓ CON 38 PUNTOS. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (93): Santiago Fernández (22), Joaquín Cazurro (7), Guido Cadelli (38), Ivo Cajide (0) y Gustavo Marafioti (0) (FI) Federico Rucci (2), Valentín Rivero (18), Bruno Santini (3), Lucio Cadelli (0), Fausto Mamoli (0), Martín Arenaza (0) y Patricio Éboli (3). DT: Nahuel Pinto. DEFENSORES UNIDOS (74): Carlos Garín Palacios (10), Emiliano Ramos Chávez (17), Mariano Ramos Chávez (6), Guido Tedesco (8) y Lautaro Burgueño (5) (FI) Tomás Franco (4), Teo Criado (8), Thiago Tasso (2), Elías Giménez Schauman (14) y Matías Cartas (0). DT: Juan Negro. PARCIALES: 22-18 / 26-24 (48-42) / 25-13 (73-55) / 20-19 (93-74). GIMNASIO: Campana Boat Club. JUECES: Gustavo Blanco y Daniela Kohan. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (60): Dante Díaz (13), Francisco Santini (14), Matías Nieto (13), Mariano Rubin (9) y Juan Pablo Horst (4) (FI) Thiago Guevara (0), Alan Blanco (4) y Agustín Ailloud (2). DT: Martín Trovellesi. DEPORTIVO ARENAL (61): Alejo Weckl (14), Octavio Bolotti (6), Ezequiel Amaya (15), Augusto Gazzano (9) y Emiliano Amaya (9) (FI) Camilo Sorrentino (0), Emiliano Regis (8), Tobías Scapini (0), Cristian Navarro (0) y Horacio Ruiz (0). DT: José Urriza. PARCIALES: 22-13 / 14-16 (36-29) / 12-22 (48-51) / 12-10 (60-61). GIMNASIO: Ciudad de Campana. JUECES: Joaquín Albertinsky y Rodrigo Insaurralde.

