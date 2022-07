» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

Primera A; La Esperanza sigue perfecto, pero La Josefa no le pierde pisada













El Defe venció 3-0 a Del Pino y llegó a los 15 puntos, mientras La Josefa superó 1-0 a Albizola y se mantiene a tiro. Por esta quinta fecha también ganaron Barrio Lubo, Desamparados, San Felipe y Leones Azules. Este sábado se disputó la quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Campanense de Fútbol. Y el balance final de la jornada fue favorable para los dos equipos que mandan en el certamen: Defensores de La Esperanza y La Josefa. El Verdinegro extendió su arranque perfecto: venció 3-0 a Del Pino y logró su quinta victoria consecutiva. En esta oportunidad, los goles del Defe los marcaron Federico Godoy, Gerardo Riva y Gonzalo Esquivel. A Del Pino, en cambio, se le escapó una oportunidad de meterse en la discusión por las primeras posiciones y cayó al quinto puesto. Por su parte, La Josefa derrotó 1-0 a Albizola con tanto de Rodrigo Romero. De esta manera, logró su cuarto éxito, estiró su invicto y se mantuvo a dos unidades de distancia de Defensores de La Esperanza. En la tercera posición sigue Villanueva, que no pudo sumar en esta oportunidad: perdió 2-1 frente a San Felipe y cortó su racha de tres victorias en fila. En cambio, el Aurinegro logró su segundo triunfo consecutivo y salió definitivamente de fondo de la tabla después de sus tres derrotas iniciales. Braian Pérez y Jonathan Nauberg marcaron para el "Sanfe", mientras Walter Bonemberg anotó para Villanueva. En tanto, el cuarto puesto es ahora propiedad de Barrio Lubo, que goleó 5-1 a San Luciano con un doblete de Taborda y conquistas de Nicolás Giménez, Mauro y Luis Soler. Así, el último campeón de la Copa Fénix llegó a los 8 puntos. En cambio, San Luciano sufrió su tercera caída al hilo y bajó hasta el séptimo lugar de la tabla. Otro que volvió a ganar ayer fue Desamparados: superó 2-0 a Otamendi con tantos de Andrés Martínez y Maximiliano Mercau y se recuperó de la goleada que había sufrido ante El Junior. Así, los del barrio Villanueva comparten ahora el quinto puesto. En cambio, el Gallito no levanta cabeza y cayó al anteúltimo puesto. Finalmente, la jornada se completó con la primera victoria del certamen de Leones Azules: el conjunto de Otamendi venció 2-0 a El Junior con tantos de Jonatan y Manuel Romero. Así salió de la última posición, lugar en el que quedó, justamente, el conjunto del barrio La Josefa. PRÓXIMA FECHA Por la sexta fecha de este Torneo Apertura se enfrentarán: Defensores de La Esperanza vs Barrio Lubo, La Josefa vs San Luciano, Villanueva vs El Junior, Del Pino vs Desamparados, Albizola vs San Felipe y Otamendi vs Leones Azules. GOLEADORES Culminada esta quinta fecha, los máximos artilleros del Torneo Apertura son: 1) Joel Cerrudo (Defensores de La Esperanza), 5 goles; 2) Luciano Bucci (Barrio Lubo), 4 goles; 3) Tomás Fumeau (Del Pino), Pablo Tornatori (La Josefa), Alfredo Pereyra (San Luciano), Braian Ávila (El Junior) y Maximiliano Mercau (Desamparados), 3 goles.

