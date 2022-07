» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo recibe a San Martín a la búsqueda de un triunfo vital para sus aspiraciones







En un duelo entre dos equipos que pelean por la permanencia, el Auriazul tendrá la oportunidad de salir del último puesto de la General en caso de ganar. El encuentro se disputa desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. Desde que Sergio Desilvestri quedó al frente del cuerpo técnico, Puerto Nuevo no volvió a perder: cosechó cinco empates en cinco presentaciones. Una mejora en los resultados que materializará definitivamente si hoy logra ganar un partido que es vital para sus aspiraciones de mantener la categoría: desde las 15.30 horas, el Auriazul recibirá la visita de San Martín de Burzaco. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, se jugará en el estadio Carlos Vallejos, con arbitraje de Alejandro Porticella. Y para el Portuario será la oportunidad de abandonar la última posición de la Tabla General y, al mismo tiempo, de alcanzar la línea de su rival. Actualmente, el conjunto de nuestra ciudad suma 11 puntos en la General. Por encima se encuentran El Porvenir (12), que ayer perdió 2-1 frente a Laferrere; y el propio San Martín (14). Por ello es un partido vital. Por ello y porque en la próxima fecha estará visitando al conjunto de Gerli. Para este encuentro, "Gato" Desilvestri podrá volver a contar con Rodrigo Hernández (cumplió la sanción de una fecha que recibió por su expulsión ante Lamadrid) y tendrá también a disposición al correntino Leonardo Sosa, el mediocampista ofensivo que se incorporó para este certamen. Y Hernández es una opción para estar nuevamente desde el arranque en el Portuario, pensando en cómo el entrenador configurará ofensivamente al equipo. Es que, atrás, todo parece más claro, porque el DT, más allá de variantes por suspensiones, ha repetido nombres y estructura. Entonces, la probable alineación para esta tarde sería: Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli; Alexander Meza, Rodrigo Martínez o Enzo Ritacco; Rodrigo Hernández o Martínez; y Gastón Cueto. En caso de ganar, Puerto Nuevo no solo estará consiguiendo un triunfo vital para su lucha por la permanencia, sino también le pondrá fin a una racha de 16 fechas sin victorias (siete empates y nueve derrotas). De hecho, su único éxito en la temporada fue el pasado 13 de marzo, cuando venció 2-1 como local a El Porvenir por la quinta fecha del Apertura. Por su parte, San Martín comenzó este Clausura con victoria 3-1 sobre Victoriano Arenas, pero luego cayó consecutivamente frente a Luján y Deportivo Laferrere. Por ello sigue muy comprometido en la lucha con la permanencia y llegará a Campana con la intención de, al menos, no perder ante un rival directo. LIDERA ESPAÑOL Ayer comenzó la cuarta fecha de este Torneo Clausura y en duelo de equipos que iniciaron como líderes, Deportivo Español superó 1-0 como visitante a Atlas y se cortó solo en lo más alto de la tabla. El Gallego suma ahora 10 unidades y quedó a tres puntos de distancia de Atlas, Laferrere (le ganó 2-1 a El Porvenir), Excursionistas (venció 1-0 a Midland) y Luján (hoy recibe a Leandro N. Alem con la posibilidad de alcanzar a Español). En el otro encuentro disputado ayer, Victoriano Arenas derrotó 2-1 como local a Sportivo Italiano y logró tomar un aire considerable respecto a la zona baja de la Tabla General. Hoy, además de Puerto Nuevo vs San Martín y Luján vs Alem, también jugarán: Claypole vs Central Córdoba, Argentino de Merlo vs Real Pilar y Berazategui vs Lamadrid.

EL PORTUARIO IGUALÓ 0-0 CON REAL PILAR EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN Y LLEGÓ A CINCO EMPATES CONSECUTIVOS (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 22. En 21 partidos, Puerto Nuevo venció en 5 ocasiones y San Martín en 8. Empataron 8 veces. El Portuario marcó 20 goles, mientras el Azul convirtió 25. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 11 veces: el Auriazul ganó 3 (9 goles) y San Martín, 6 (15 goles). Empataron 2 veces EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El sábado 15 de diciembre de 2012, por la 19ª fecha del Campeonato 2012/13 de la Primera D, San Martín goleó 4-1 a Puerto Nuevo en cancha de Villa Dálmine con tres tantos de Daniel Sosa y uno de José Pereyra. Para el Portuario anotó Mauro Danevitch. EL RESULTADO DEL APERTURA. El pasado 6 de marzo, San Martín se impuso 1-0 como local con gol de Tomás Domínguez. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 14 partidos sin poder vencer a San Martín, con 7 derrotas y 7 empates. Como local, 7 encuentros sin victorias, con 2 empates y 5 derrotas. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL El sábado 27 de mayo de 1988, por la 3ª fecha del Campeonato 1988/89 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 en un partido disputado en el Estadio Municipal de nuestra ciudad. PUERTO NUEVO (1): Carlos Daniel Sosa; Alejandro Daniel Rodríguez, Oscar Marcelo Rodríguez, Walter Roberto Montani y José Luis Irigoitía; Rodolfo Hugo Roldán, Rubén Marcelo Stella y Rubén José Alvarez Chacón; Rodolfo Darío Enríquez, Raúl Alberto Silvero (Mario Adolfo Gómez) y Carlos Fabián Gómez (José Meza). DT: Eduardo Ceballos. SUPLENTES: Fabián Darío Budano, Pedro Mario Fernández y Néstor Horacio Leguiza. SAN MARTIN (0): Claudio César Di Bono; Hugo Roberto More, Alejandro Mario Balladares, Walter Eusebio Duró y Dante Crespi; Ariel Ricardo Romero, Ricardo Daniel Martínez y Rubén Edgardo González; Marcelo Savasi, Miguel Angel Lema y Walter Mindeguía. DT: Héctor Palermo. SUPLENTES: Jorge Pablo Degirolamo, Carlos Antonio Mema, Jorge Gustavo Canedo, Fernando Carlos Benedetto y Raúl Zavala. GOL: PT 35m Rubén Álvarez Chacón (PN). CANCHA: Estadio Municipal de Campana. ÁRBITRO: Mauro Walter.

