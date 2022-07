» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

10 de Julio de 2022









SANTO CLÁSICO En la continuidad de la séptima fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional, San Lorenzo venció 2-1 como local a Boca Juniors. El encuentro comenzó a favor de los dirigidos interinamente por Hugo Ibarra, gracias al gol de Marcos Rojo. Sin embargo, el Ciclón dio vuelta el marcador con tantos de Agustín Giay y el paraguayo Adam Bareiro. NEWELLS, ÚNICO LÍDER Ayer, Newells igualó 1-1 como visitante con Platense y, de esa manera, quedó como único líder del torneo con 15 unidades (al menos hasta que juegue Gimnasia, que tiene 14). Ayer, además, Arsenal le ganó 1-0 a Patronato en Paraná; Unión superó 3-2 como visitante a Banfield; y Barracas Central derrotó 2-0 a Talleres en Córdoba. CLÁSICO DE AVELLANEDA Este domingo, el partido más atractivo de la jornada será el clásico de Avellaneda: desde las 15.30 horas, Racing Club se medirá ante Independiente en el Cilindro. Los demás encuentros pautados para hoy son: Estudiantes vs Central Córdoba (13.00), Atlético Tucumán vs Gimnasia (18.00), Lanús vs Huracán (18.00) y River Plate vs Godoy Cruz (20.30). En tanto, para mañana quedaron: Defensa y Justicia vs Aldosivi (19.00), Colón vs Vélez (19.00) y Argentinos vs Tigre (21.30). BRASIL FUE MUCHO En su debut en la Copa América "Colombia 2022", la Selección Argentina Femenina perdió ayer 4-0 frente a Brasil, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo B. El próximo compromiso de la Albiceleste será el martes 12, cuando enfrente a Perú desde las 21.00 horas. PRIMERA B METRO En el arranque de la quinta fecha del Clausura, Comunicaciones (campeón del Apertura) logró su primera victoria de este certamen: venció 3-2 a Deportivo Merlo. Además jugaron: J.J. Urquiza 1-0 Acassuso, Cañuelas 0-1 Colegiales, San Miguel 0-0 UAI Urquiza y Deportivo Armenio 2-0 Dock Sud. La fecha continúa con Ituzaingo vs Defensores Unidos (hoy 18.10), Fénix vs Villa San Carlos (mañana 15.30) y Los Andes vs Talleres (martes 18.10). UAI Urquiza y Colegiales son líderes con 9 puntos. CENTRO CAMPEÓN En la 10ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Centro Español se consagró campeón al igualar 1-1 como visitante frente a Defensores de Cambaceres. De esta manera, el Gallego llegó a los 19 puntos (cinco victorias y cuatro empates) y se hizo inalcanzable para el resto de los equipos. DERROTA PUMA Después de vencer a Escocia en Jujuy, la revancha no fue positivo para el Seleccionado Argentino de Rugby, que ayer cayó 22-6 en Salta. Los Pumas, de floja actuación, solo sumaron a través del pie de Emiliano Boffelli. El tercer y último test match de esta ventana de julio será el próximo sábado en Santiago del Estero. RYBAKINA CAMPEONA La kazaja Yelena Rybakina se consagró campeona de Wimbledon al vencer ayer 3-6, 6-2 y 6-2 a la tunecina Ons Jabeur. Lo curioso es que Rybakina es nacida en Rusia, país que no tiene representantes en este Grand Slam debido a que la organización prohibió la participación de rusos por la invasión a Ucrania. Hoy, desde las 10.00 (hora argentina), se definirá el título masculino entre el serbio Novak Djokovic y el australiano Nick Kyrgios.

P U B L I C I D A D