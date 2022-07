DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

Nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoria mas importante del mundo está desarrollando una nueva carrera del campeonato con el Gran Premio de Australia. Televisa Espn. AUSENCIA: La ausencia finalmente de Leandro Cracco en la última carrera del Turismo Pista se debió que el representante de Zárate que participa en la Clase Uno por razones de presupuesto postergó todo para la próxima fecha de común acuerdo con todo su equipo. PARTICIPAR: Sin duda que la mendocina Julieta Gelvez ahora radica en Zárate que participa en la Clase Uno por razones de presupuesto postergó todo para la próxima fecha de común acuerdo con todo su equipo. MEJORAR: Se pensó que el pasado fin de semana en karting pero algo pasó en los últimos dias con el niño que postergó sus ilusiones de arrancar y debe esperar hasta la próxima competencia que es la fecha establecida sin el tema de colegio mejora en las clasificaciones. INTENCION: En la cena realizada dias atrás por parte de Gaston Fernandez que viene participando en la categoria Alma allí junto a su papá Guillermo dejaron la intención de poder pelear el campeonato en la Clase TC 1100 donde viene corriendo con resultados interesantes. FECHA: La categoria Enduro ya tiene decidido su fecha precisa para el mes de agosto con escenario a confirmar donde viene corriendo el campanense Ariel Melon que pelea un año mas el torneo. RETORNO: El retorno por parte de Juanjo Tártara al TC se producirá en la próxima fecha donde está atendiendo las plantas impulsoras de Di Carlo para recuperar la categoria que por decisión decidió bajarse de la misma. Bienvenido!! LLEGAR: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa donde el representante de Los Cardales llegó en el puesto trigésimo en la Clase Dos en la final. DETENIDOS: Por el momento los trabajos en el chasis de Maximiliano Bentancour para llegar a incorporarse a la Clase Light del TC Bonaerense están detenidos por cuestiones laborales de su dueño que asegura no tener los tiempos para hacerle trabajos en el auto. BALANCE: En reciente nota televisiva Pablo Villaberde dejó en claro que en este primer balance en la Clase dos del Turismo Nacional es positivo porque va de menor a mayor y la experiencia es muy importante a ese nivel conociendo todos los autódromos del país. SUMARSE: Finalmente quedó todo cerrado para que el piloto local Ignacio Lopez se sume a la Clase Tres de Alma con un Fiat Uno dejando el TC 1100 con el que participó en algunas competencias y el "Nacho" comienza otra etapa para lo que resta del año presente donde ademas el auto para el TC 1100 está a la venta siempre contando con su papá Marcelo en este nuevo proyecto. ALCANZAR: El TC Regional viene de correr en el circuito de La Plata donde el piloto local Gastón Fernandez participó en la Clase de los chasis en el Chevrolet alcanzó el quinto lugar en la final de invitados y en la de los titulares se rompió la caja y debio abandonar sin poder ver la bandera a cuadros. CUARTO: De todas maneras Fernandez sigue intentando pelear el campeonato donde se ubica en el cuarto puesto con este auto que cuenta con la motorización de Licalze y el chasis a cargo de la familia Piercie. RODANTE: Continuando con la dinastia todos están abocados a terminar la casa rodante para llevar a las carreras a pesar que los trabajos vienen lentos de la mano del piloto en cuestión y el popular León que acompaña. Y Aracelli que sugiere? CONFIRMAR: La categoria de los chasis confirmaron que el TC Regional tendrá su próxima carrera el venidero 19 de julio en el autódromo costanero de la ciudad de Arrecifes. Donde Fernandez confirmó su presencia en la misma. CALENDARIO: La categoria Cap 360 a través de sus dirigentes dieron a conocer su calendario para lo que resta del campeonato a saber: 17 de julio: Tandil, 28 de agosto Pinamar, 18 de octubre Albath y cierran el torneo el 27 de noviembre Mar del Plata. POSIBILIDAD: Dentro de este contexto de la categoria Cap 360 viene de ganar y el zarateño Juan Santillan que terminó segundo donde ambos están con la posibilidad de obtener el campeonato. TERMINADO: Todo está encaminado para que desde la próxima carrera de la categoria Procar 4000 en la Clase A el zarateño Nicolás Laccette regrese a la alta competencia con el Ford que ya está terminado manteniendo el mismo equipo. RETRASADO: Con respecto al otro auto que se arma en el taller para Laccette la Dodge está en estos momentos en manos del chapista que trabaja en la misma y a decir del equipo vienen retrasado y se prolongo mas de lo estipulado. ESTAR: Recientes declaraciones de Juan Manuel Silva confirmaron que el Pato estará en el próximo Dakar llegando a su décima tercera participación en una de sus preferidas competencias en donde llegó a correr. SUBIRSE: Lo concreto es que si bien aún no lo confirmó ya está definido que se baja de los camiones en esta nueva carrera de nivel internacional para subirse a una camioneta sin tampoco decidido con que marca lo que el Pato deberá definir a corto plazo. Cuá cuá!! ENCARAR: Con el auto listo para correr Victor Gonzalez espera el arranque la categoría Alma donde debe estar en el autódromo Juan y Oscar Galvez es el lugar para encarar esta nueva fecha para el TC 1100 donde viene peleando el campeonato con la motorización de Bustos. DISFRUTAR: Más allá de cualquier resultado la dupla Fernandez/Lacitiva viene de participar en una competencia en tierras del Nordeste del país dejando en claro que disfrutaron el fin de semana a pleno ruido de motores. CORRER: El TC Bonaerense viene de correr en el autódromo capitalino donde en la clase "A" con la Cupecita Chevrolet participó alcanzando el quinto lugar en la primera final para en la segunda carrera venia entre los de adelante pero un accidente adelante lo llevó a sufrir un golpe que lo dejó de a pié a Juampi. FALTAR: Tras las competencias el propio Juan Pablo Galliano hizo un balance donde dejó entrever que al motor le faltó para poder pelear la punta tema que ya se conversó con su motorista. Y el jefe de equipo Tuky que dirá? PROXIMA: Ahora la categoria del TC Bonaerense ya también confirmó su próxima carrera el venidero 31 de julio en el autódromo de La Plata, donde utilizarán el circuito mas largo sin chicana donde dirigentes apuestan a poder mantener su actual parque de autos con la sensación de que para la segunda parte del campeonato se sumen mas autos. FIESTA: El pasado sábado se desarrolló la fiesta festejando el dia del piloto en la vecina ciudad de Zárate que se realizó en el centro entrerriano organizado por Zárate Auto Motos Club con un caudal de amigos, pilotos y seguidores del mundo tuerca. DESTACAR: Más de ciento sesenta comenzales donde se pudo ver a varios de los comenzales donde se destacó el ex campeón Ariel Barletta quien participó de este evento muy dedicado a los pilotos de todas las edades. RECORDATORIOS: Entre los pilotos reconocidos a quienes le entregaron una plaqueta recordatoria por sus trayectorias fueron: Emilio Rolando, Nestor Benitez y Sergio Merlo que ya son parte de la historia del automovilismo de Zárate. HOMENAJE: También dentro de lo desarrollado por los dirigentes del club se realizó un homenaje al periodista Jorge Rodriguez por sus treinta años cubriendo el automovilismo zonal donde los dirigentes del auto moto club este homenaje lo hicieron en nombre también por los pilotos de Zárate. PUESTO: El TC Pista viene de correr en el autódromo de Concordia en tierra entrerriana donde el piloto local Sebastian Abella llegó en la final en el puesto vigésimo sexto con la Dodge. VOLVER: En la semana tomó la decisión y para la próxima carrera de la categoria Enduro Baires volverá a correr con su moto German Henze que va a ser el intento de correr todas las competencias que propone el calendario. LLEGAR: El TC 2000 viene de correr en el autódromo de Alta Gracia donde participa el piloto local Matias Milla con el Renault del equipo privado donde en el sprint llegó segundo para en la carrera final llegar séptimo. ACTIVIDAD: Se viene la última fecha del campeonato mundial para el karting donde viene representando a nuestro país Santino Panetta que está entrenando con mucho nivel y desarrollando mucha actividad en este campeonato por ahora lo tiene quinto entre los 52 pilotos que vienen participando en el mismo. OLVIDAR: Todo venia muy bien en la competencia la tripulación Stemberger/Almarante tenia todo para ganar y superaron con la camioneta cinco puertas en forma brillante a tal punto que la alegria y la emoción de ir al triunfo le jugó en contra porque se olvidaron de superar la sexta y ultima puesta y perdieron la carrera. De no creer! DECAER: Por su parte la dupla Ariu/Murillo tuvo una carrera interesante en la mañana y tras el almuerzo ya en la tarde el rendimiento decayó demasiado y la finalización de la misma los ubicó en el sexto y ultimo puesto. Sin duda correr con el estómago lleno le jugó en contra. INTENTAR: Aun no pudo definir el tema del motor y esto es lo complicado para el retorno de Tobias Amarillo a la categoria Kart Plus donde venía corriendo hasta el año pasado y se trabaja para intentar antes de fin de temporada. TOPE RACE: La categoria visita este fin de semana el autódromo de San Luis por otra carrera del campeonato donde televisa Canal Trece a través de Carburando desde las 10.30 hs. DURMIENDO: Nadie imaginó el sentimiento que posee Sandro Ariú con el mundo porcino a tal punto, video de por medio, se lo pudo ver tomando sol y durmiendo junto a pequeño chanchito en la granja en la ciudad de Pilar. Lo tenían al Rey de la Berenjena"? TURISMO NACIONAL: La pedrera es el autódromo de San Luis que decidió correr la categoria en este fin de semana con sus dos clases y otro parque importante de autos desarrolla esta fecha del campeonato donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. PARTICIPAR: En esta carrera participa el piloto local Pablo Villaberde en la Clase Dos durante este fin de semana en la cual viene corriendo desde el arranque del campeonato. TC RIO PLATENSE: La categoria llega una vez mas al autódromo de La Plata para encarar otra carrera desde las 11 hs arrancan con su espectáculo.

