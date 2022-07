Tras la derrota ante Almagro, el entrenador de Villa Dálmine lamentó que el Violeta paga "muy caros" sus errores, pero se mostró confiado a futuro: "A la larga vamos a salir de la zona de descenso. Igualmente, nuestro objetivo sigue siendo el Reducido", aseguró. La derrota ante Almagro complicó todavía más el presente de Villa Dálmine, que se mantuvo en zona de descenso de la Primera Nacional y ahora quedó a tres puntos de los equipos que se ubican por encima suyo (Atlético de Rafaela, Tristán Suárez y Flandria). En ese duro panorama, el entrenador Raúl Cardozo buscó poner un manto de esperanza a la salida de los vestuarios del estadio del Tricolor de José Ingenieros. "El equipo está demostrando que quiere salir", señaló "el Pacha" en diálogo con FM Radio City. "Ahora estamos amargados por el resultado, pero sé que a la larga vamos a salir de la zona de descenso. Igualmente, nuestro objetivo sigue siendo el Reducido", aseguró. Palabras difíciles de insertar en la realidad Violeta, que acumula siete fechas sin victorias y está a 15 puntos y 22 equipos de distancia de la zona de clasificación al Reducido. "Algunos pensarán que estoy loco, pero yo pienso en el Reducido", insistió Cardozo. Sobre el encuentro ante Almagro, el entrenador señaló: "Cometemos errores y los pagamos muy caros. No puede ser que en la primera llegada el rival nos marque". La referencia es a esa jugada ocurrida a los 7 minutos, cuando el defensor Facundo Giacopuzzi tuvo muchas libertades para meterse en campo Violeta y lanzar un pelotazo cruzado para Tomás Conechny, quien aprovechó la flojísima cobertura de Agustín Alberione para servirle el gol a Juan Ezequiel Da Rosa. Después, cuando dejó atrás esa idea de esperar en campo propio, el conjunto de nuestra ciudad logró desequilibrar defensivamente al Tricolor y generar situaciones de gol que, en la estéril balanza de los merecimientos, dejó sensación de injusticia en el resultado final. "Lo intentamos por todos los medios. Incluso, terminamos con un enganche y muchos delanteros, sabiendo que nos exponíamos a dejar espacios para el contragolpe rival", explicó en ese sentido. Y en cuanto a la postura de sus dirigidos, Cardozo marcó: "Todavía no hemos tenido tiempo de trabajar lo físico para hacer lo que yo pretendo en la cancha". Finalmente, consultado sobre el duelo que el Violeta sostendrá este jueves frente a Nueva Chicago como local desde las 21.10 horas, el DT no dudó: "Necesitamos un resultado positivo para levantarnos anímicamente".



PARA RECIBIR EL JUEVES A NUEVA CHICAGO, EL DT NO PODRÁ CONTAR CON FACUNDO GÓMEZ, QUIEN FUE EXPULSADO POR DOBLE AMONESTACIÓN ANTE ALMAGRO. EMPATÓ RAFAELA Y PERDIÓ SANTAMARINA Anoche, en el cierre de la 23ª fecha de la Primera Nacional, Santamarina perdió 4-0 en su visita a San Martín de Tucumán y se mantiene en soledad en la última posición de la tabla con 14 puntos. Anteúltimo, también en soledad, se encuentra Villa Dálmine con 17. Y por encima quedaron tres equipos que hoy ostentan 20 unidades: Atlético de Rafaela (ayer igualó 1-1 en su visita a Defensores de Belgrano), Flandria (perdió 3-2 con Deportivo Madryn, el domingo) y Tristán Suárez (el sábado le había ganado 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires). Más adelante, con 21, está Sacachispas, que el domingo cayó 1-0 como local ante Chaco For Ever. Y con 22 se encuentran San Telmo (perdió 2-1 ante Mitre en Santiago del Estero) y Atlanta (cayó 1-0 en su visita a Agropecuario). Luego se ubican Temperley (23 unidades) y Nueva Chicago (24), que este jueves estará visitando al Violeta en el arranque de la 24ª fecha.