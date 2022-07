Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 12/jul/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 12/jul/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: DT de Villa Dálmine:

En un duelo de equipos que pelean por la permanencia, la igualdad 0-0 le cayó mejor a los de Burzaco, que mantuvieron su ventaja de tres puntos sobre el Portuario en la Tabla General. Igualmente, el Auriazul sumó por sexta fecha consecutiva y alcanzó a El Porvenir, al que visitará el próximo sábado en otro partido clave. En el primero de dos encuentros muy importantes para su objetivo de asegurar la permanencia en la Primera C, Puerto Nuevo igualó 0-0 como local frente a San Martín de Burzaco, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, que se disputó el último domingo en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Al Portuario, el resultado final le dejó un sabor contradictorio. La parte negativa fue no poder vencer a un rival directo en la lucha por la permanencia y, así, seguir ampliando su racha sin victorias (llegó a 17 fechas sin éxitos). En tanto, lo positivo es que no perdió ante un rival directo, que sigue sumando (acumula seis empates consecutivos) y que logró alcanzar a El Porvenir en la Tabla General, justo antes del enfrentamiento que sostendrán el próximo sábado. En esa clasificación que definirá qué equipo desciende a la Primera D, el Auriazul y El Porvenir tienen 12 unidades, mientras San Martín reúne 15. Pero si se toman solamente las últimas seis fechas (o sea: desde que asumió Sergio Desilvestri como DT en el equipo de nuestra ciudad), Puerto Nuevo ha obtenido 6 puntos, mientras San Martín ha cosechado 5 y El Porvenir, apenas 2. Así, el presente del Auriazul es el de mayor regularidad entre estos tres conjuntos. De hecho, acumula seis presentaciones sin derrotas. Claro está: le urge una victoria para cortar su larga racha sin éxitos, ganar confianza y poder despegar de una vez por todas. De hecho, con ese objetivo salió a la cancha el domingo frente a San Martín. Sin embargo, el planteo del rival, el mal estado del campo de juego y la falta de claridad en los metros finales no le permitieron alcanzar ese objetivo, aunque su propuesta fue la más ambiciosa (el Azul no le generó ninguna chance de gol a lo largo de los 90 minutos). Ello, igualmente, no debe generarle ninguna frustración al Portuario. Porque todavía quedan 14 fechas por delante y, sobre todo, porque el próximo sábado tendrá un compromiso tan o más importante en Gerli, donde enfrentará a El Porvenir con la idea de repetir la victoria conseguida en la primera rueda y, con ello, salir del fondo de la Tabla General. EL PARTIDO Sergio Desilvestri decidió dos cambios para este encuentro: Hernández (quien cumplió su sanción) y Ritacco ingresaron por Meza y Moreno. Pero no modificó ni el esquema ni su idea: un "doble 5" conformado por Redondo y Pentimalli y tres volantes ofensivos (Ritacco, Hernández y Martínez) para hacer ancha la cancha y acompañar a Cueto, máxima referencia ofensiva. Sin embargo, ese tridente de buen pie no pudo influir en el trámite con sus virtudes, porque el estado del campo no ayudaba para nada en ese sentido (tornaba ríspido y desprolijo el juego) y porque San Martín se predispuso para controlar defensivamente las acciones: la visita presentó tres marcadores centrales y dos laterales y achicaba espacios hacia atrás, formando un 5-3-2 que le cerraba caminos al Portuario. Igualmente, la iniciativa la tuvo el conjunto de nuestra ciudad, que intentó ejercer el protagonismo desde el dominio territorial y buscó con mayor ímpetu el área rival. Pero lo dicho: no encontró espacios para generar situaciones claras de gol, aunque contabilizó cuatro remates de cierto peligro. Al minuto de juego, Ritacco capturó un rebote en la medialuna del área y sacó un zurdazo que se fue apenas ancho; a los 16, el arquero Cáceres controló una media de vuelta de Cueto a la que le faltó potencia; a los 35, el guardameta visitante tampoco tuvo inconvenientes para atenazar un remate débil de Ritacco desde el vértice del área; y a los 38 se animó Godoy, que sí pateó con violencia, aunque por encima del travesaño. Nada cambió en el arranque del complemento. De hecho, el Auriazul solo pudo volver a probar con otros dos remates (de Hernández ambos) que Cáceres contuvo sin inconvenientes. Por eso no sorprendió que Desilvestri buscara una variante para tratar de cambiarle la tónica al encuentro: ingresó el delantero Meza y salió el mediocampista Pentimalli. Se retrasó Ritacco, quien intentó convertirse en el eje de los movimientos ofensivos desde esa posición (y de paso, a los 13 volvió a probar de media distancia, pero desviado). La primera polémica llegó a los 14 minutos del complemento: Martínez desairó a Chiapparo y cuando se metía en el área fue derribado por Benítez. Y aunque todos los presentes reclamaron penal, Porticella sancionó tiro libre sobre el vértice del rectángulo mayor. Encima, la ejecución del propio Martínez fue rechazada por un defensor cuando buscaba el primer palo. A los 21, Puerto Nuevo pudo finalmente encontrar espacios a espaldas de la última línea del Azul: Meza escapó por izquierda, pero su centro bajo al corazón del área no encontró un definidor, aunque Cueto y Hernández llegaban dentro del área. Poco después se dio la segunda polémica: Pulido recibió un codazo de González cuando fue a rechazar un pelotazo. Porticella sancionó la falta y amonestó al delantero visitante. Luego, hubo una leve reacción de Pulido y el árbitro, tras un tumulto, terminó cambiando su decisión: les mostró la roja a ambos, cuando el lateral izquierdo del Portuario no había hecho nada para merecer la expulsión (curiosamente, en el Apertura, Pulido y González también habían visto la roja en el duelo entre estos dos equipos). Para corregir la baja de Pulido, Desilvestri hizo retroceder a Meza como lateral derecho y Carnelutto pasó a la izquierda. Y Redondo, que no gravitó como en otros encuentros, quedó más atento a los relevos, metiéndose por momentos entre los centrales. Igualmente, poco y nada pasó en el tramo final del partido. Por el contrario: fue más desprolijo todavía, producto de que afloraron los nervios en la búsqueda de cada uno. Por el lado del Portuario, el apuro fue por intentar ganarlo. Por el lado de San Martín, cuidar el empate que le permitía sostener la ventaja de tres puntos en la Tabla General. Por ello, el pitazo final de Porticella dejó más conforme al visitante que al campanense.

LOS 11 TITULARES QUE PRESENTÓ EL PORTUARIO ANTE EL ELENCO DE BURZACO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli; Rodrigo Martínez, Enzo Ritacco. Rodrigo Hernández; y Gastón Cueto. DT: Sergio Desilvestri. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Leonardo Sosa, Tomás Bellido, Enzo Moreno y Maximiliano Maciel. SAN MARTÍN (0): Walter Cáceres; Lucas Chiapparo, Sergio Díaz, Nahuel Barboza, Santiago Tizón, Lucas Benaducci; Rodrigo Benítez, Matías Zaldívar, Matías Giménez; Matías González y Lucas Sergi. DT: Osvaldo Ruggero. SUPLENTES: Matías Willheim, Juan Gamarra, Dilan Maidana, Matías Gómez, Lucas Velázquez, Jonathan Galeano y Lautaro Núñez. GOLES: no hubo. CAMBIOS: PT 24m Maidana x Tizón (SM). ST 12m Meza x Pentimalli (PN); 19m Núñez x Sergi (SM) y Gómez x Benítez (SM); 24m Galeano x Maidana (SM); 32m Maciel x Cueto (PN) y Sosa x Martínez (PN); 43m Moreno x Carnelutto (PN) y Bellido x Hernández (PN). AMONESTADOS: Carnelutto y Cueto (PN); Gómez y Giménez (SM). EXPULSADOS: ST 26m Pulido (PN) y González (SM). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Alejandro Porticella. AYER, AMISTOSO CON COLEGIALES Los que no fueron titulares ante San Martín vencieron 3-1 al conjunto de Munro con goles de Bellido, Sequeira y Maciel. Luego del encuentro del domingo frente a San Martín, el plantel de Puerto Nuevo inició ayer una nueva semana de entrenamientos, ya pensando en el próximo compromiso frente a El Porvenir. En ese marco, en el complejo deportivo Tortugas Fútbol, aquellos jugadores que no fueron titulares frente al Azul de Burzaco disputaron un amistoso con Colegiales. Y el saldo fue positivo para el Portuario, que se impuso 3-1 con goles de Tomás Bellido, Lautaro Sequeira y Maximiliano Maciel. La formación que presentó Sergio Desilvestri en este ensayo fue la siguiente: Facundo Brito: Alexander Meza, Santiago Tallarico, Eliseo Aguirre, Kevin Casco; Marcos Quiroga, Bautista Pereira; Selem Lojda, Tomás Bellido, Lautaro Sequeira; y Lucas Cajes. ARGENTINO (M) SIGUE PERFECTO Venció 1-0 a Real Pilar y cosechó su tercera victoria en el Clausura En lo más alto del Torneo Clausura de la Primera C se encuentra Deportivo Español, que el sábado venció 1-0 como visitante a Atlas. Así, el Gallego llegó a los 10 puntos. Apenas una unidad por debajo se ubica ahora Argentino de Merlo, que el domingo venció 1-0 a Real Pilar y cosechó su tercera victoria en tres presentaciones en este certamen (quedó libre en la primera fecha). Así, La Academia del Oeste es el único equipo con puntaje ideal en este certamen, aunque en la Tabla General está, actualmente, afuera de la zona de clasificación al Reducido por el ascenso. Los demás resultados de esta cuarta fecha del Clausura fueron: Excursionistas 1-0 Midland, Victoriano Arenas 2-1 Sportivo Italiano, Laferrere 2-1 El Porvenir, Claypole 0-3 Central Córdoba (R) y Berazategui 0-1 Lamadrid. En tanto, Luján vs L.N. Alem fue suspendido (ver aparte). Por la próxima fecha, además de El Porvenir vs Puerto Nuevo (sábado 15.30), también jugarán: Real Pilar vs Berazategui, San Martín vs Argentino de Merlo, L.N. Alem vs Laferrere, Sportivo Italiano vs Luján, Central Córdoba vs Victoriano Arenas, Deportivo Español vs Claypole, Midland vs Atlas y Liniers vs Excursionistas.

