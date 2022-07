» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 12/jul/2022 de La Auténtica Defensa. ¿Por qué se produce la tos y cómo aliviarla?







Cuando llega el invierno y bajan las temperaturas es fácil acabar con un resfrío, y sin darnos cuenta aparece la tos. En este marco, la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC explica por qué aparece la tos y cómo es posible aliviarla. La tos es la manera que tiene el organismo de responder cuando algo irrita la garganta o las vías respiratorias. El agente irritante estimula los nervios que envían un mensaje al cerebro. Luego, el cerebro les indica a los músculos del pecho y el abdomen que liberen el aire de los pulmones para generar una corriente que expulse al agente irritante. "Si bien es normal que las personas tosan de vez en cuando, en algunos casos la tos puede ser un síntoma de una enfermedad o patología, por lo cual resulta importante reparar en ella", explica la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC Toser puede ser útil, ya que libera los pulmones de irritantes y excesiva mucosidad. Toser también puede ayudar a eliminar los gérmenes de los pulmones y evitar la infección. La Dra. El Haj explica que es necesario realizar una consulta con un médico especialista cuando: - Existen problemas para respirar o la respiración es ruidosa. - Además de la tos, se detectan ronchas o hinchazón en la cara o piernas. - La garganta se siente inflamada y genera dificultad para tragar. - La tos empeora al acostarse o dura más de diez días. - La persona estuvo en contacto con alguien con tuberculosis o coronavirus. - Aparece sangre, o flema amarillenta/verdosa al toser. - La tos es tan intensa que genera vómitos. - Se detecta fiebre. Es conveniente distinguir entre la tos seca que no contiene flema de variada etiología, de la tos húmeda o productiva que sí contiene moco o flema y suele ser causada por virus y bacterias. La tos puede ser aguda o crónica. Mientras que la tos aguda comienza súbitamente, se adquiere por un resfriado o una gripe y no suele durar más de 2 o 3 semanas, la tos crónica puede persistir durante un plazo más largo. El asma, las alergias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las infecciones en las vías respiratorias o en los pulmones, el consumo de cigarrillo o tabaquismo pasivo, el reflujo gastroesofágico, las enfermedades de la garganta -como el crup en los niños-, el resfriado común y la gripe, la sinusitis y algunas medicinas suelen ser las causas más comunes de la tos. Desde OSPEDYC brindan algunos consejos para aliviar la tos: Utilizar un vaporizador o tomar una ducha de vapor para incrementar la humedad en el aire y ayudar a aliviar la garganta seca. - Tomar muchos líquidos, ya que ayudan a diluir el moco en la garganta y facilitan la expectoración. - No fumar y mantenerse alejado del tabaquismo pasivo. - Si se padece alguna alergia, evitar las sustancias que pueden provocarla como el polen, el polvo, los animales o el moho. - Si tiene reflujo, se recomienda consultar a un médico para que pueda orientar acerca de los cambios en el estilo de vida que contribuyen a disminuir los síntomas. El tratamiento dependerá siempre de la causa de la tos. "Es importante tener en cuenta que cada caso es único, y si la tos llega a ser persistente y durar por semanas, hay que consultar con un profesional para asegurarse y que tome las medidas necesarias", finaliza la Dra. El Haj.



