Alonso y Ortega se reunieron con el ministro Juan Zabaleta

La legisladora provincial y el presidente del Partido Justicialista de Campana repasaron la extensa cartera de programas que tiene desplegado el funcionario de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires en particular y en todo el territorio nacional en general. La diputada Soledad Alonso junto al titular PJ Campana, Carlos Ortega, mantuvieron una reunión con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, en la que se abordaron los programas de asistencia existentes y necesidades de los vecinos y vecinas de Campana. "El ministro Zabaleta nos habló de las políticas sociales que están desarrollando para construir presente y futuro. Y manifestó que es prioridad de él y del ministerio a su cargo apoyar a las y los argentinos que más lo necesitan, mediante los diferentes programas con que cuenta el ministerio como la Integración Socio-urbana", manifestó Alonso tras el encuentro. Además, reveló que la cartera de Desarrollo Social planea profundizar el soporte a mamás e infancias. "El ministro nos contó que proyectan construir un EPI (Espacio de Primera Infancia) por día hasta fin de año en el país", destacó la legisladora. Alonso también valoró que el ministro busque "diagramar estrategias conjuntas con el sector empresario para así impulsar proyectos productivos y de generación de empleo genuino, a través de los programas que tenemos disponibles vinculados al trabajo y la producción". Asimismo, destacó que "más de 70 mil argentinos y argentinas ya tienen sus herramientas gracias al programa Banco de Herramientas con una inversión total de más de 20 millones de pesos". "El ministro Zabaleta nos contó como a través del programa Mi Pieza se está brindando asistencia económica para refacciones, mejoras o ampliaciones de su hogar a mujeres mayores de 18 años de barrios populares", detalló. Y añadió: "A través del programa Potenciar trabajo se brindan oportunidades a toda la ciudadanía". "Cuando nosotros llegamos al Ministerio nos propusimos dos ejes de trabajo: acompañar con las políticas alimentarias a argentinas y argentinos que no pueden parar la olla y, por otro lado, transformar el plan social en empleo formal", manifestó el funcionario nacional a Alonso y Ortega. "Sin dudas el camino es el de la recuperación, apostando a la producción, generando puestos de trabajo en el mercado formal, transformando los planes sociales en empleo genuino", expresó el ministro. "Por eso apostamos a construir una Argentina cada vez más federal con desarrollo estratégico de infraestructura, producción, energía, inversiones y empleo. Mi decisión como ministro es controlar, auditar y que se respete a cada beneficiario y a cada beneficiaria del Potenciar Trabajo, mientras el Estado los acompaña", aseguró Zabaleta. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Abordaje Integral, también efectúa testeos de agudeza visual y entrega de anteojos en el acto, a todas las niñas y niños de escuelas primarias rurales del país. "Mirarnos es un programa que integra a todas las pibas y pibes que no tienen la posibilidad de hacerse controles visuales y de acceder a un par de anteojos", dijo el ministro. Asimismo está el programa Volvé a Estudiar, que tiene como finalidad la creación de estrategias para la terminalidad educativa y la vinculación con espacios educativos, para promover el derecho a la educación para jóvenes y adultos que son parte de Potenciar Trabajo y buscan retomar sus estudios. "Juan Zabaleta nos contó como a través del programa Promotores de una Alimentación Sana, Segura y Soberana buscan mejorar la alimentación con políticas nutricionales, focalizadas, con convenios, con recursos a cada provincia para las comunidades", agregó Alonso. "Nosotros asumimos más compromisos con la inversión que haga falta para que las pibas y los pibes en la Argentina puedan comer como corresponde. Es entender cómo tenemos que estar presentes en cada merendero, en cada comedor, y como tenemos que seguir mejorando la alimentación de cada familia", consideró. Este programa se inscribe en un conjunto de distintas políticas que lleva adelante el Ministerio para poder lograr la asistencia alimentaria de los sectores más vulnerables de nuestro país y esto sumado al aporte en alimentos al SAE escolar que hizo la Nación, son herramientas con las que se busca mejorar no solo la alimentación, sino la calidad de los alimentos que llegan a los niños y las niñas. Con una inversión de $112.000.000.000, hoy el Ministerio de Desarrollo Social alcanza a más de 500 barrios populares con Obras de Integración Socio Urbana. Esto equivale a más de 275.000 familias con una mejor calidad de vida, ya que las obras comprenden agua, cloacas, pluviales, ripeado y cordón cuneta.

