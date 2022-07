Se incendia una camioneta

Fue ayer por la tarde, mientras circulaba a pocos metros del ingreso a Colinas de Otamendi. Una dotación de Bomberos Voluntarios se presentó ayer por la tarde en la colectora Norte donde se prendió fuego el motor de una pick up Chevrolet S10. El siniestro tuvo lugar a pocos metros del ingreso al barrio Colinas de Otamendi, y las llamas alcanzaron a tomar parte de la cabina cuando fueron controladas por los servidores públicos. Afortunadamente, no hubo que lamentar lesionados.

El fuego llegó a tomar parte de la cabina. No se reportaron lesionados.