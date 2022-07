Ciclista lesionada en la Colectora Sur

Fue a la altura del barrio Las Campanas y fue trasladada por el SAME. Ayer a primera hora de la tarde, una joven ingresó a la Guardia del hospital municipal con un golpe en la pierna. Minutos antes, mientras transitaba en bicicleta por la colectora Sur, fue embestida por una Renault Sandero que salía del barrio Las Campanas por la calle Schinoni. Si bien la lesión aparentemente no presentaba mayor gravedad, la ciclista fue trasladada hasta el nosocomio de manera preventiva.

#Dato choque de auto y bicicleta en Schinoni y Colectora Frente al depósito de garrafas de Las Campanas. Ocurrió a las 113:40. La joven que conducía la bicicleta fue trasladada por SAME 3. Asistió también Defensa Civil y Comando Patrulla zona 8. pic.twitter.com/ijt9unQZZ0 — Daniel Trila (@dantrila) July 13, 2022