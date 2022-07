Nueva encuesta en PBA: paridad de Juntos y el Frente de Todos en unas hipotéticas PASO

Un relevamiento de Opina Argentina midió en el distrito electoral más importante del país a los espacios políticos y a los principales dirigentes. Axel Kicillof fue elegido por el 35% de los encuestados, seguido por Diego Santilli, con el 23%. Encuesta de Opina Argentina. Se realizaron 900 encuestas telefónicas y 200 presenciales en el GBA y el Interior de la provincia de Buenos Aires a mayores de 18 años que voten en elecciones nacionales. El estudio tiene +/- 3% de margen de error muestral para un nivel de confianza del 95%. La fecha del trabajo de campo es del 24 al 28 de junio. Los encuestados fueron consultados: "Si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿a qué espacio político votaría? El 35% eligió a Juntos, el 34% al Frente de Todos, el 12% a los liberales y el 5% al Frente de Izquierda. El 6% no sabe/no contesta, el 5% elige a otro y el 3% vota en blanco. En cuanto a los dirigentes políticos, el 35% eligió al actual gobernador Axel Kicillof y el 23% al diputado nacional Diego Santilli, el posible candidato a gobernador por Juntos mejor posicionado. Les siguen Martín Tetaz (11%), José Luis Espert (11%) y Néstor Pitrola 3%. El 8% indicó que no sabe/no contesta, el 7% eligió "otro" y el 2% optó por el voto en blanco. El relevamiento también midió la imagen en la provincia de Buenos Aires de los principales dirigentes políticos. Rodríguez Larreta y Santilli fueron los que lograron los mejores resultados, con un diferencial de imagen positiva del 3% y el 2%, respectivamente. Rodríguez Larreta tiene un 50% de imagen positiva y un 47% de negativa, mientras que Santilli alcanzó el 41% de imagen positiva y el 39% de negativa. En tercer lugar se ubicó Facundo Manes, con un 39% de imagen positiva y 38% negativa (+1%). Martín Tetaz obtuvo 34% de imagen positiva y el mismo valor de imagen negativa, pero un 32% no sabe/no tiene opinión sobre él. El resto de los políticos relevados tuvo un diferencial negativo. Javier Milei tiene 25% de imagen positiva y 68% de negativa (-43%), Mauricio Macri cuenta con 32% de imagen positiva y 67% de negativa (-35%), Alberto Fernández posee un 32% de imagen positiva y 64% de negativa (-32%), Axel Kicillof tiene 34% de imagen positiva y 63% de negativa (-29%), Cristina Kirchner tiene 36% de imagen positiva y 63% negativa (-27%), José Luis Espert cuenta con 29% de imagen positiva y 52% de negativa (-23%) y Patricia Bullrich tiene 43% de imagen positiva y 55% de negativa (-12%).