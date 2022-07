Dr. Pablo Blanco

Cada 13 de julio se conmemora el día internacional del TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), oportunidad para reflexionar y difundir aspectos de un trastorno frecuente. Se trata de un trastorno neurobiológico, genéticamente determinado. Lo que implica que está presente desde la concepción, pero con un desarrollo funcional particular para cada persona.La determinación del diagnostico es clínica. No existe ningún estudio que determine el mismo. Aunque son de gran ayuda a la sospecha diagnostica, un perfil neuropsicológico y la aplicación de escalas formales que cuantifican de cierta manera estos aspectos funcionales. Básicamente, el trastorno se clasifica como déficit atencional, que puede combinarse con hiperactividad y/o impulsividad. A la vez, esta situación que acompaña a la persona toda la vida, puede coexistir con otros trastornos, de naturaleza psiquiátrica, que a su vez, son estadísticamente más frecuentes comparados a la población general. La atención es una función cerebral superior, que requiere gasto de energía, en las personas con TDAH el tiempo atencional esta disminuido, lo que no significa que no pudieran, si la situación lo requiere, realizar el esfuerzo y generar más tiempo de atención (focalizar). La combinación con hiperactividad e impulsividad, trae como consecuencias diversas dificultades para la vida social, educativa y afectiva.Si bien el diagnostico es, generalmente, establecido en la edad infantil, la dificultad atencional, hiperactiva e impulsiva acompaña (repetimos esto!) toda la vida. Lo que se modifica son las circunstancias que rodean a esa persona. De tal forma el tratamiento debe adaptarse a esos cambios. Así, el análisis del momento vital es fundamental para determinar las ESTRATEGIAS a utilizar, una vez establecido el diagnostico. Hablamos de estrategias porque no hay cura, toda vez que se constituye en una característica de la persona y no una enfermedad. Básicamente, y en edad infantil (que es el terreno de mi especialidad) utilizamos terapias habilitadoras, como lo son psicopedagogía o psicología conductual. En ocasiones terapia farmacológica. O combinación de ambas. En especial se hace muy necesaria la intervención en la etapa de adquisición de la lectoescritura, pero no es infrecuente la detección anterior a esta etapa. En ocasiones se requiere la intervención del equipo de salud mental, confirmando o descartando patologías acompañantes. Padres, docentes, pediatras, son las principales fuentes de detección de una situación tratable, para que nuestros niños (y adultos), logren una mejor calidad de vida, desarrollando todo su potencial social, académico y afectivo. Dr. Pablo Blanco - Neuropediatria - MN 104774/MP 55842 - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606