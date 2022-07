Alejandra Dip El hilo, el tiempo, la pareja, la conexión, el arte, la espiritualidad. El artesano, el que pone orden a las cosas, el consejero, el maestro. Deidad de la montaña ser autoridad Animal de poder: el mono. Piedra: diamante. Hilo- día del principio de la energía del tiempo y el espacio. Masculino femenino. Donde están escritos los acontecimientos del tiempo- cordón umbilical- principio y fin- Hilo del tiempo donde están escritos todos los acontecimientos desde el principio de los tiempos. También el hilo que nos une a nuestra madre, el cordón umbilical. El mono es el artesano y el consejero, el que le da forma a las cosas, el maestro. En esta trecena batz sobresale, se destaca, para ser el que le de forma a toda la creatividad que trae imox, a todo lo nuevo, a este proceso de gestación en el que estamos desde hace 11 días. Buen día para dar y recibir consejos. Batz es el consejero. No pongas mala cara, guardala para siempre. No te pongas estructurado, las cosas pueden ser y verse de tantas formas como gente y ojos hay en el mundo. pero esta energía que en positivo nos ordena y da forma, nos puede estructurar mucho si no estamos en nuestro eje. No tenes la verdad, tenes tu verdad y hay tantas verdades como personas, por eso es bueno recibir un consejo o darlo, pero es un consejo, no la verdad absoluta, las verdades tienen una parte que es un hecho concreto y la otra parte que es como interpretamos ese hecho, y cada uno es un interprete distinto, y debemos tomarlo así cámbiate los anteojos y mira la vida con la forma que te haga sentir mejor, feliz, ponte los anteojos de "todo es posible" y fluí. Además de darle formas a nuestro proyecto o deseo en el día de hoy, nos vamos a sentir autoridad en la materia porque van a presentarse situaciones por las que nosotros ya pasamos y por eso sabemos dar ese consejo al otro, por vivencia personal. Que tengas un excelente día!! Reír es una excelente opción para ver posibilidad en el mundo de hoy!!



