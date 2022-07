Material deportivo y el sueño de la cancha pública

El Director de Cancillería Alejo Sarna, junto a los Concejales del Frente de Todos entregaron material deportivo a los chicos de básquet de la Plaza Italia y comentaron los avances sobre el proyecto del sueño de la cancha pública. El equipo de básquet de la Plaza Italia funciona de una manera orgánica y descentralizada; entre todos los chicos (y los no tan chicos), resuelven las necesidades del equipo y van creciendo. Así lograron constituirse y seguir recibiendo a jóvenes que buscan un lugar donde entrenar, o simplemente donde compartir deporte. Ellos persiguen el sueño de tener una cancha local pública, para que todos y todas la puedan utilizar. Con el fin de acompañarlos, los concejales del Frente de Todos, Leo Midón, Paola Garello y Julieta Ramírez, junto al Director Nacional Alejo Sarna, charlaron con los chicos para elevar su proyecto al Municipio y así lograr finalmente tener una cancha propia. Además, a partir de gestiones realizadas ante la Secretaria de Deportes de la Nación, les entregaron a los deportistas un kit con material deportivo y pelotas. Desde el Bloque de Concejales detallaron que el proyecto para la creación de una cancha pública, con las medidas oficiales de la Federación Internacional de Básquet, ya se encuentra en la comisión del Concejo Deliberante para evaluar alternativas del lugar donde poder construirse, dado que el Municipio no vería con buenos ojos hacerla en la costanera, que era el lugar original donde se proponía, dado que no habría espacio físico para la misma. "Estamos realizando el mayor esfuerzo para que esta propuesta sea aprobada, y el sueño de muchísimos chicos y chicas se haga realidad" aseguraron. Por su parte, y tras entregar el kit con material deportivo, el Director de Cancillería resaltó la importancia de acompañar al deporte campanense: "El básquet de Campana necesita una cancha pública, para todos y todas, y la ciudad un polideportivo municipal. El deporte es mucho más que jugar, y sobre todo para estos chicos; es solidaridad, amistad, responsabilidad y respeto. Es por eso, que como ciudad, tenemos que valorarlo mucho más y empezar a dar espacio a las actividades deportivas, de esparcimiento y culturales" expresó Alejo Sarna.

Concejales junto al Director de Cancillería, expresaron su apoyo al proyecto





Las prácticas se realizan en la Plaza Italia