Menotti Criticó a los Dirigentes del Fútbol Argentino: "Se Necesita Gente Preparada"

"El fútbol necesita dirigentes preparados, no hay que pensar que porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen dirigente", sostuvo el Flaco. César Luis Menotti, actual Director General de las Selecciones de Argentina, analizó y destacó la labor de los dirigentes de la AFA y fue muy crítico de las directivas de los clubes argentinos. "En los 90 comenzaron las irrespetuosidades en la dirigencia argentina. La selección no pertenecía al mundo del fútbol, sino a los negocios. Hoy se ha recuperado todo lo bueno en la dirigencia de la AFA", comentó el ex entrenador, que condujo al combinado nacional a obtener su primera Copa del Mundo en el Mundial de 1978. En la misma línea, destacó la labor de la actual directiva -comandada por Claudio "Chiqui" Tapia- y la cual se vio reflejada dentro del campo de juego por los futbolistas del combinado argentino: "Se ha cumplido de gran forma el objetivo de clasificar al mundial. Ahora el mundial es otra cosa y pasan muchas cosas" "Lo importante es ser reconocidos por la gente y mostrar que es una conducción seria y responsable y por ahora se demuestra eso", sostuvo en diálogo en "Como te va Benedetto" por Radio Colonia AM 550. Por otra parte, el Flaco profundizó más en el tema y opinó sobre la actualidad conflictiva que atraviesa Boca y en las que los cañones apuntan al Consejo de Fútbol: "No me imaginaba a Riquelme en el rol de dirigente. Como aprendió a ser futbolista tendrá que aprender a ser dirigente". "El fútbol necesita dirigentes preparados, no hay que pensar que porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen dirigente", agregó el rosarino de 83 años. Por último, Menotti que trabajó en varias oportunidades en Independiente y en distintos roles, le brindó su apoyo a Eduardo Domínguez, quien presentó su renuncia al cargo este martes luego de una conflictiva convivencia con la dirigencia de Hugo Moyano. "Tengo mucho respeto por Domínguez, cuando uno no está bien y no está cómodo se tiene que ir", sentenció.



Leonardo González para N.A.