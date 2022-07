Breves: Deportivas

RENUNCIA Eduardo Domínguez renunció a su cargo como director técnico de Independiente, tras reunirse con directivos de la entidad de Avellaneda en el predio que el club posee en la localidad bonaerense de Villa Domínico. "Es un momento difícil para mí y los jugadores. Agradezco al club que me abrió las puertas, que me hizo sentir cómodo. Y agradecer a "Rolfi" (Daniel Montenegro) por la confianza y que haya puesto los ojos en mi", dijo Domínguez en una improvisada rueda de prensa al finalizar el encuentro con los dirigentes. "No nos alcanzó. Generamos una expectativa grande, pero no lo pudimos devolver. Sé que hay que dar vuelta la página. Deseo todos los éxitos para el club, me trataron de maravillas, soy consciente de lo que di y no hice, pero di todo", indicó el entrenador, que presentó su renuncia de forma "indeclinable" y se despedirá este martes del plantel.



TENTADO El base argentino Facundo Campazzo, que hasta la temporada pasada jugó en Denver Nuggets de la NBA, recibió una oferta del Real Madrid -en donde actuó entre 2014 y 2020- con un contrato de tres años y 2.800.000 dólares, indicó la prensa española. Según informó el portal "Matealaro.com", Real Madrid hizo un ofrecimiento de 2.800.000 dólares y a eso se le suma que no abonará 1.375.000 dólares que tiene pendiente con el club tras firmar en 2020 un acuerdo por el que obtuvo la libertad contractual para ir a jugar en la NBA, sumando 4.175.000 dólares. David Carro Funes, representante del base del seleccionado argentino, dijo que analizan "diferentes oportunidades, hay equipos interesados, y se está hablando porque hay diferentes tipos de contratos, de cifras, de roles. Pronto tendremos las opciones para mostrarle a Facu y él decidirá". ABIERTO DE BASTAD Los argentinos Federico Coria, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez avanzaron este martes a los octavos de final del ATP 250 de tenis de Bastad, en Suecia, al vencer al bonaerense Federico Delbonis, al portugués Pedro Sousa y al italiano Fabio Fognini, respectivamente, mientras que el platense Tomás Martín Etcheverry fue eliminado. El rosarino Federico Coria, finalista de la edición anterior, superó al azuleño Federico Delbonis por 0-6, 6-4 y 6-4 tras 2 horas exactas de juego. Coria se medirá en la segunda ronda del certamen ante el ruso Andrey Rublev (8), quien debutará directamente en esta instancia del torneo escandinavo. A su vez, el porteño Francisco Cerúndolo (39) derrotó al portugués Pedro Sousa (430), quien venía de la qualy, por 6-4 y 6-3 al cabo de 1 hora y 28 minutos de enfrentamiento. Cerúndolo confrontará en los próxima fase ante el noruego Casper Ruud (5), primer preclasificado, quien también se estrenará en la segunda ronda del certamen. Por su parte Sebastián Báez (34), se anotó una muy buena victoria ante el talentoso italiano Fabio Fognini (64), ex Top Ten, por 6-3 y 6-4, y se enfrentará en la segunda ronda ante el español Alejandro Davidovich Fokina (36), quien hoy eliminó al portugués Joao Sousa (60) al vencerlo por 6-4 y 6-2. GIRA POR JAPÓN El Paris Saint Germain de Lionel Messi prepara una gira por Japón, donde jugará tres amistosos entre el 20 y el 25 de julio. El nuevo entrenador del club parisino, Christhophe Galtier, contará con todas las estrellas del super equipo campeón de la Ligue 1. El PSG disputará el 20 de julio su primer partido en Tokio ante el Kawasaki Frontale (cinco veces ganador de la J-.League); el 23 lo hará ante el Urawa Reds en Saitana; y dos días después jugará en Osaka ante el Gamba Osaka. En tanto, Galtier, flamante DT del PSG, prepara la lista de jugadores con los que no contará en la próxima temporada, entre los que figuran los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes, y a los que se sumó en las ultimas horas Rafael Alcántara "Rafiña" y otros ocho o nueve futbolistas, todos declarados "transferibles" por el club parisino, según publicó el diario español Mundo Deportivo.