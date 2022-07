Sigue la colocación de escoria en Otamendi

El barrio está cada vez más cerca de no tener calles de tierra.

Una cuadrilla de la Secretaría de Espacio Público del Municipio completa con este material las arterias que quedaban de tierra. El intendente Abella supervisó el avance de los trabajos. El Municipio sigue presente en Otamendi colocando escoria -donada por la empresa Tenaris- sobre las calles que quedaban de tierra dando así continuidad a las obras que vienen transformando la realidad del barrio y sus vecinos. El intendente Sebastián Abella estuvo esta semana en la esquina de Etchaluz y Rippa por donde avanzaron los trabajos para supervisar su desarrollo y conversar con los vecinos. Luego seguirán por De Peón y Gil Gómez. Previo a esta etapa, se completaron las calles Martínez, entre Gatti y Cordero; y Gatti, Kelly, Gigena, Peón, y Gil Gómez, entre Martínez y Castaño, entre otras. En forma simultánea, una cuadrilla de la Secretaría de Espacio Público también realizó tareas de mejoras en la plaza de barrio, cortando el pasto y pintando el mobiliario urbano para continuar, en los próximos días, con los juegos. "Estamos muy cerca de terminar con las calles de tierra en Otamendi lo que significa que los vecinos ya no van a tener que depender de las condiciones climáticas para salir o no de sus casas", sostuvo el jefe comunal durante la visita, quien destacó a su vez las decenas de calles que se hormigonaron y asfalta-ron en los últimos años, lo cual significó un inédito avance para el barrio.

Los vecinos de otamendi agradecieron las obras en el barrio





La escoria que se coloca en las calles fue donada por la empresa Tenaris





El jefe comunal también saludó y conversó con los vecinos





El Intendente supervisó el desarrollo de los trabajos