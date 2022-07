Rotura de un caño de gas en el barrio Las Campanas

Fue ayer al mediodía, en la esquina de Demarco y Coltelli, donde se está expandiendo la red cloacal. Intervinieron Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. Ayer cerca del mediodía, una retroexcavadora al servicio de la municipalidad de Campana rompió un caño de distribución de gas natural, mientras realizaba tareas de zanjeo para la obra de cloacas que se está llevando a cabo en el barrio Las Campanas. Ya a fines de mayo tuvo lugar un episodio similar en las inmediaciones, pero en esta oportunidad el fluido, a gran presión, se prendió fuego, generando una importante lengua que fue controlada casi dos horas después. En el lugar se presentó una brigada Defensa Civil que valló el sector a varios metros a la redonda, y una dotación de Bomberos Voluntarios que trabajaron con agua con la finalidad no de extinguir el fuego, sino para bajar la temperatura de la cañería. Mientras tanto, una cuadrilla al servicio de la española Naturgy, empresa de distribución domiciliaria, trabajó intensamente para realizar dos diferentes "by pass" en la cañería y así confinar el sector roto que, al quedar sin fluido, pudo ser reparado. Según se explicó, en ningún momento se interrumpió el servicio de gas a los usuarios, pero las llamas afectaron el tendido de cables de electricidad y datos.

La lengua de fuego era de gran magnitud y generó alarma entre los vecinos.









#Ahora Rotura de caño, pérdida de gas e incendio en Coltelli y Demarco, barrio Las Campanas. Ocurrió al romperse un caño de Gas Natural que no estaba bien señalizado, la retroexcavadora de Municipalidad trabajaba corrigiendo el zanjeo. Bomberos trabajan en el lugar. CP zona 8 pic.twitter.com/a1RPQeyG85 — Daniel Trila (@dantrila) July 13, 2022