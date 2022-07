El encuentro se juega desde las 21.10 horas en Mitre y Puccini y marcará el inicio de la 24ª fecha. Aun ganando, el Violeta no saldrá de la zona de descenso, aunque igualará la línea de otros tres equipos comprometidos. Cardozo realizaría varios cambios en el equipo. En el inicio de la 24ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine estará recibiendo esta noche a Nueva Chicago en un encuentro que debe transformarse en bisagra de la pobre campaña que viene realizando el conjunto campanense. Es que el Violeta (17 puntos) transita una racha de siete partidos sin victorias y se encuentra hundido en zona de descenso. Y aunque el triunfo no lo sacará del anteúltimo puesto de la tabla, al menos le permitirá alcanzar la misma cantidad de puntos que Atlético de Rafaela, Tristán Suárez y Flandria, otros tres equipos comprometido en la lucha por la permanencia. Y, al mismo tiempo, acercará también a Nueva Chicago a la zona roja. El conjunto de Mataderos lleva seis fechas sin éxitos y acumula cuatro derrotas consecutivas sin siquiera poder marcar goles. Por ello ha caído en la tabla (tiene 24 puntos y todavía no quedó libre) y se acerca peligrosamente a la pelea por evitar el descenso. Toda esa carga tiene el partido de esta noche para el equipo de nuestra ciudad, que además de arrastrar resultados negativos, tampoco ha mostrado un nivel táctico-futbolístico que permita ilusionarse con la remontada tan necesaria. Por eso necesita un "golpe de efecto" inmediato. Y por su presente, los tres puntos serán mucho más valiosos que cualquier mejoría en el funcionamiento. Y a la búsqueda de ese "golpe de efecto", el DT Raúl Cardozo ensayaría hoy múltiples variantes en la formación inicial. "Pacha" debió pensar el equipo sabiendo que no dispone de Facundo Gómez (expulsado), Laureano Tello (lesionado), Ezequiel D´Angelo (cinco amarillas) y Juan Pablo Zárate (lesionado). Y que Federico Haberkorn arrastra una molestia que lo tiene en duda para esta noche. En cambio, Nicolás Bertochi superó su molestia y retorna a la nómina de convocados. En este marco, uno de los que dejaría la titularidad es Agustín Alberione, quien tuvo malos cierres ante Alvarado y Almagro en jugadas que costaron goles en contra. Su lugar sería ocupado por Rafael Sangiovani, quien podría jugar como carrilero por derecha o como mediocampista externo, dependiendo de sistema elegido. Es que Cardozo probó nuevamente con tres marcadores centrales, utilizando al juvenil Agustín Solveyra ante la baja de Facundo Gómez. Otro juvenil con chances de ingresar es Gino Olguin, quien podría cubrir el lugar que deja Sangiovani en el mediocampo. En ofensiva, Francisco Nouet estaría desde el arranque, mientras que Nadir Zeinnedin (no estuvo convocado ante Almagro) sería la alternativa a Haberkorn. Así, la probable formación de Villa Dálmine para esta noche sería; Alan Sosa; Rafael Sangiovani, Agustín Solveyra o Gino Olguin, Gabriel Pusula, Fernando Moreyra, Ramiro Arias; Brian Camisassa, Nicolás Bertochi o Nicolás González, Francisco Molina; Francisco Nouet y Haberkorn o Zeineddin. El encuentro, que comenzará a las 21.10 horas, tendrá el arbitraje de José Carreras y será televisado por la señal TyC Sports.

EL VIOLETA LLEGA A ESTE ENCUENTRO LUEGO DE LA DERROTA ANTE ALMAGRO DEL PASADO SÁBADO.



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 39. En 38 partidos, Villa Dálmine ganó 9 veces y Nueva Chicago logró 15 victorias. Empataron en 14 ocasiones. El Violeta convirtió 42 goles, mientras el Torito de Mataderos marcó 53. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 20 veces: Villa Dálmine ganó 5 partidos (25 goles) y Nueva Chicago se impuso en 4 (26 goles). Empataron 11 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 25 de noviembre de 2018, por la 11ª fecha de la Primera Nacional 2018/19, Villa Dálmine se impuso 3-1 con goles de Ijiel Protti (2) y Cristian Álvarez. APOSTILLAS: Villa Dálmine venció a Nueva Chicago las últimas dos veces que se enfrentaron (ambas como local). Así, la última derrota ante el Torito en Campana fue el 15 de abril de 2017, cuando cayó 3-2 en un encuentro que ganaba 2-0 por los goles de Juan Manuel Mazzocchi y Nicolás Ayr. El sábado 8 de mayo de 1965, por la 10ª fecha del Campeonato de la Primera B, igualaron 0-0 en Campana. La síntesis de ese encuentro fue la siguientes: VILLA DALMINE (0): Marvel C. Periotti; Isidro Gottardi y Hugo Raúl Heredia; Aldo Bonifacio Mastrogiuseppe, Ricardo Augusto Monteiro y Félix Chiarle; Jorge Omar Pietroni, Julio Argentino Buitrago, Héctor Virginio Mentasti, Reynaldo Silvio Aimonetti y Juan Carlos Domínguez. DT: Domingo Alberto Pepe. NUEVA CHICAGO (0): Jesús Hipólito Gallegos; Omar Oreste Coria y Rubén José Barbeito; Horacio Oscar Morales, Rodolfo Domingo Motta y Edson Dos Santos; Mario Amarante, Alberto Horacio González, Jorge Osvaldo Pérez, Juan Carlos Salomón y Raúl Ricardo Noguera. DT: Angel Natalio Allegri. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Ramón Anderain. RECAUDACIÓN: $ 235.960.