"Estamos a julio y Provincia solo envió el 25% del presupuesto anual para infraestructura escolar"

La concejal de Juntos Andrea Román le solicitó al gobierno de Kicillof mayor celeridad para girar los fondos que corresponden por ley para poder llevar adelante las obras y mantenimiento integral que necesita cada escuela y jardín de infantes de la ciudad La concejal de Juntos Andrea Román cuestionó que "el Gobierno Provincial giró a la fecha tan solo el 25% de los fondos comprometidos del presupuesto anual para infraestructura escolar". Además, le solicitó que envíe los fondos en tiempo y forma para poder llevar adelante las obras necesarias para garantizar a la comunidad educativa óptimas condiciones de aprendizaje y enseñanza. "A esta altura del año enviaron solamente 60 de los 250 millones que le corresponden a Campana por ley y es necesario que lleguen pronto para poder ejecutar antes de fin de año los trabajos previstos en las escuelas y jardines de infantes de la ciudad", enfatizó. Además, indicó que esta demora se agrava aún más con los procedimientos administrativos que demanda el armado de una licitación para concretar una obra: "En la administración pública las licitaciones llevan entre 90 y 120 días, es decir que al no estar el dinero cuando corresponde, los tiempos se dilatan y no se llega a ejecutar ese dinero y queda para el próximo año". Y agregó: "En 2021 vivimos esa situación y recién al comienzo de este año se pudo continuar con las obras de infraestructura de las escuelas Nº 1 y del barrio Las Praderas". "Es muy difícil hacer las licitaciones correspondientes, cumplimentar todos los trámites que llevan las obras y más aún en el contexto inflacionario que está viviendo actualmente el país por las pésimas decisiones del gobierno nacional en el que no hay precios y los proveedores no acceden a comprar los pliegos para las licitaciones", remarcó. Por ello, responsabilizó al gobierno provincial de Kicillof por las demoras en las obras y cuestionó la actitud de los concejales del Frente de Todos: "Dicen que no realizamos la ejecución presupuestaria correspondiente, pero eso sucede por no contar con los fondos en tiempo y forma". No obstante, Román sostuvo que "afortunadamente tenemos un Municipio que siempre trabaja para garantizar el buen funcionamiento de las escuelas para que haya presencialidad plena y atendiendo cuestiones que muchas veces no tienen recursos". Para finalizar, manifestó que "muchas veces vimos al Frente de Todos ponerse la bandera de la educación pública, pero fueron ellos mismos quienes mantuvieron las escuelas cerradas y fue el intendente Sebastián Abella quien trabajó para que los chicos estén en las aulas aprendiendo y accediendo al Sistema Alimentario Escolar (SAE)".