Juan Grabois, Hugo Yasky, Pablo Moyano y la CTA Autónoma anunciaron un plan de lucha contra las medidas ortodoxas y diversos reclamos salariales. Las señales pro mercado que brindó en conferencia de prensa el viernes pasado la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, para frenar la corrida cambiaria generaron malestar y desánimo en las organizaciones populares del Frente de Todos, y varias de ellas se declararon en estado de alerta, amenazando con salir a la calle si no hay respuestas inmediatas para los sectores más vulnerables. El reclamo por el Salario Básico Universal, que había sido planteado por el Frente Patria Grande de Juan Grabois se extendió ahora también a la CTA de Hugo Yasky, a la CTA Autónoma y a La Cámpora. Ese será de acá en más uno de los contrapuntos más fuertes entre el sector referenciado en Cristina Kirchner y la gestión de Alberto Fernández. La portavoz Gabriela Cerruti se ganó el encono de las agrupaciones sociales kirchneristas al explicar que "no está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina" de avanzar en una política de ingresos de esas características, que abarcaría a un universo de 7,5 millones de personas, según como está planteado en el proyecto. "No cierran los números", expresó la vocera oficial. Luego la titular del Palacio de Hacienda refrendó esos dichos y aumentó la bronca al prometer un alineamiento absoluto al programa de austeridad acordado por su antecesor Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El discípulo de Joseph Stiglitz había sido blanco de los embates permanentes del kirchnerismo no solamente por las diferencias en las negociaciones con el organismo multila-teral de crédito, sino también por las políticas de moderación del gasto público y subejecución presupuestaria en un contexto de crisis. El compromiso de Batakis a darle continuidad al programa económico de Guzmán e incluso profundizar el ajuste no pareciera que vaya a saciar las expectativas del socio mayoritario del Frente de Todos en esta nueva etapa. Grabois, el dirigente social más cercano a Cristina Kirchner, desafió a la ministra planteándole que tiene dos caminos posibles: "ser la (Domingo) Cavallo de estos tiempos" o "resolver los problemas de la gente". El líder del MTE primereó en la convocatoria al fuego amigo con su anuncio sobre las asambleas que se realizarán mañana "en todos los barrios" para concertar un plan de "lucha" y "conquistar aumentos de sueldos y jubilaciones, el Salario Básico Universal y aguinaldo para los cooperativistas". La CTA Autónoma, que en 2019 y 2021 había llamado a votar a los candidatos del Frente de Todos, sacó un comunicado en la misma línea, confirmando su presencia en las asambleas populares de mañana y su participación en la lucha por el Salario Básico Universal para trabajadores informales, aumento general salario para empleados públicos y privados, y suba del monto de las jubilaciones mínimas. La Garganta Poderosa también se plegará a las asambleas y reveló que el próximo miércoles 20 de julio movilizará junto a otras organizaciones sociales para pedir la rectificación del rumbo económico del Gobierno, con un pedido especial por el Salario Básico Universal para paliar la indigencia. El secretario general de la CGT Pablo Moyano dijo que este jueves impulsará en la central obrera la propuesta de una movilización contra los empresarios formadores de precios y para que el Gobierno "escuche" a los trabajadores, más allá de los mercados. "Batakis es la continuidad de Guzmán", sentenció el referente Camionero, y agregó que la ministra "ha querido mandar un mensaje al mercado, a los bancos". "Me parece bien pero creo que el mayor mensaje se lo tienen que dar a los millones de argentinos que hoy la están pasando mal", concluyó el hijo del histórico líder camionero Hugo Moyano. Por su parte, Yasky comunicó que el Congreso de la CTA de los Trabajadores le dio mandato a sus afiliados para iniciar "una serie de movilizaciones en todo el país para pelear" por el ingreso básico universal y un aumento de suma fija de salarios, el impuesto a la renta inesperada y el proyecto para que la deuda con el FMI "la paguen los que la fugaron".