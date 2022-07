CARTONERO CONDENADO El Tribunal Oral número uno condenó hoy a 22 años de prisión al cartonero acusado de haber secuestrado, retenido y ocultado durante tres días a la "Niña M", una menor de siete años de edad, en marzo de 2021. Los jueces Fernando Ramírez, Luis Salas y Adrián Pérez Lance dispusieron la condena por los delitos de "retención de un menor de diez años de edad y abuso sexual agravado en grado de tentativa". El imputado, Carlos Alberto Savanz, llegó detenido al juicio y volvió a la cárcel tras conocer el veredicto, cuyos fundamentos serán leídos a las partes el próximo 9 de agosto. En la audiencia de "últimas palabras", Savanz dijo que no había sido responsable de ningún delito, pidió al tribunal que considerara los peritajes y la declaración de la niña en el sistema de Cámara Gesell, de los que –según su criterio- surge que no tuvo contacto sexual con la pequeña. Explícitamente Savanz negó haber abusado sexualmente de la pequeña.



INTENSO MOVIMIENTO Según las primeras estimaciones del Observatorio Argentino de Turismo (OAT), se está registrando un intenso movimiento turístico en el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias del país. De acuerdo con los relevamientos del sector privado, las cifras subirán entre un 5% y un 15% en los próximos días de la mano de las reservas de último momento. Y a partir del 18 de julio, con el inicio de las vacaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, la ocupación será plena en los principales destinos del país. Según estadísticas oficiales, más de 300 mil turistas que accedieron a la segunda edición de PreViaje utilizarán el beneficio durante el invierno 2022, lo que generará ingresos superiores a los $9000 millones para el sector turístico. PRODUCTORES AGROPECUARIOS Los productores agropecuarios reclamaron al Gobierno "un urgente cambio de rumbo" económico, en el marco de la jornada de protesta que impulsa la Mesa de Enlace. "Decimos basta a la voracidad fiscal del Gobierno nacional, que solo nos ve como una caja de la que siempre hay para sacar. Ahora con el argumento del conflicto bélico en Ucrania. También rechazamos el intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional, que nos hace pagar a los productores toda esta tragedia", se quejaron los ruralistas. El Gobierno cuestionó la medida y aseguró que los problemas en materia energéticos se fueron resolviendo. "No estamos de acuerdo con este paro, no conduce a nada", indicó el jefe de Gabinete Juan Manzur al arribar esta mañana a la Casa Rosada. El funcionario nacional sostuvo que "hemos tenido serias complicaciones en la provisión de gasoil pero esto se ha ido resolviendo". CASO MARÍA MARTA Nicolás Pachelo ingresó a la sala audiencias del entrepiso de los Tribunales de San Isidro poco antes de las 11 de la mañana. Vestía una campera negra, un suéter gris por debajo, jean azul oscuro y zapatillas. Se lo vio con menos pelo, más canoso, la piel curtida y el mismo gesto adusto de siempre. A diferencia de la vez anterior que estuvo en ese mismo recinto, en 2007, cuando declaró como testigo en el primer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, ahora llegó en calidad de acusado por el delito de coautor del homicidio agravado.En la sala faltaron los protagonistas más conocidos de esta historia: el viudo Carlos Carrascosa; el hermano y los medios hermanos de la víctima, Horacio García Belsunce, John e Irene Hurtig; la vecina del country Carmel Nora "Pichi" Taylor; y la masajista Beatriz Michelini, entre otros. ¿La razón? Todos tienen que declarar como testigos antes de poder acceder al debate como público.