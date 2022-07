Punta Lara (ensenada) y Berisso: El amigo y colaborador Emir Ricciardi me hace llegar este informe semanal de su zona de influencia: Atravesamos otra semana muy complicada con aguas muy frías y ya rondando entre los 8 a 10 grados de temperatura y con especies comiendo muy alejadas de nuestras costas, nada ha sido fácil y por ese motivo nos vemos en la obligación de informarles de que la pesca de las diferentes especies no está pasando por un buen momento aquí en nuestra querida región de ENSENADA BARRAGAN como son las regiones de CARMELITA, RESERVA NATURAL, BOCA CERRADA, ARROYO MIGUELIN, etc. la especie sigue muy aletargada y muy lejos de la orilla producto de las bajas temperaturas que cuenta el agua, se la está extrayendo con líneas de un anzuelo y brazoladas larga, lo que se requiere lanzamientos a distancia y con equipos apropiados y un buen plomo, la carnada de mejor rendimiento es la propia mojarra, viva o salada , ejemplares de mediano porte y chicos, la pesca en general es de pobre a mala ,no todos pescan y muy poca variada con algún bagres amarillo y nada más, en el espigón del CLUB UNIVERSITARIO la pesca del flecha de plata ha estado bastante difícil, lo poco extraído se está generando en su modalidad de fondo, de 2 a 7 piezas por pescador utilizando como carnada mojarras vivas o saladas, no todos pescan y solo lo hacen aquellos que la ejercitan en el propio morro del mismo lanzando hacia adentro y los laterales muy fuertemente , la calidad de las mismas muy variadas y prevaleciendo las de mediana calidad, también se extrajeron en su modalidad de fondo algunos pocos bagres , a flote nula, en el espigón del CLUB MUNICIPALIZADO sucedió algo parecido , en su modalidad de fondo tanto con lombriz como con carnada blanca se extrajeron bagres amarillos de mediano porte y nada más, en el propio cajón entre ambos clubes , en cuanto a la pesca de PEJERREY relativamente pobre y dispar al mismo tiempo, no todos pescan y solo aquellos que la ejercitan en su modalidad de fondo y lanzamientos a distancia logran extraer algunos pejerreyes, la calidad de los mismo chicos y mediano porte, a flote completamente nula, en BERISSO y más precisamente en la escollera de la ISLA PAULINO, aquí la pesca del flecha de plata ha sido bastante inestable y floja, muy pocas piezas extraídas y en un promedio por pescador de 3 a 6 piezas como mucho , se pescó de fondo desde el centro de la escollera hacia la punta de la misma, la calidad de las misma chicos y medianos , encarnando con mojarras viva o saladas, también se extrajeron muy buenas carpas en el propio canal divisorio de excelentes porte entre 4 a 8 kilos de peso con línea coreana de dos anzuelos y plomo pasante encarnando con masa , la variada de piel algo pobre con algunos amarillos y blancos y nada más.

Lagunas bonaerenses y del centro sudeste: Otro querido amigo y colaborador como lo es Jorge Virgilio de Planeta pesca radio desde Tandil me informa lo siguiente: Recorriendo las lagunas bonaerenses, desde Vitel a Barrancas, en un imaginario corredor de ruta 2, un panorama muy complicado en cuanto a los niveles de agua en la región, y ni que hablar si soplan vientos que enturbian estos espejos bajos. Altos Verdes y La Boca (ex San Lorenzo) son dos de las lagunas más destacadas desde los rendimientos piscatorios, con mejores piques pasando el mediodía, cuando calienta un poquito el sol. La Boca es la más parejita, con bajadas de 40 a 60 cm. Barrancas es otra que podemos destacar, con buenos trofeos.

Por el centro sudeste bonaerense, en un panorama muy discreto, pocas se destacan. En Dorrego, cumplió Los Manantiales tanto de orilla como embarcados, peje mediano y buenos mezclados. La Pandorga, de las top de la temporada, por costos y por calidad de pejerreyes que entrega embarcados. Los que mejor la pescaron, dieron con una cuota donde los mejores, orillaron entre los 900 gramos y el 1,300 kg; aunque hay mucho pescado mediano que está entre los 500 a 800 grs, matungos que podríamos tener en cualquier otro ámbito pero que aquí son moneda corriente. La laguna ha bajado mucho, no supera el metro y medio en las zonas más profundas, y el pique se da entre los 15 y 40 cm, a flote, en los claros entre los juncos, pescando con mojarra grande. El dato, boyas ping pong amarilla pagaron muy bien en una jornada donde no todos los botes pescaron. Los costos no son accesibles, sale $10000 el ingreso por pescador, el cual debe llevar la batería para equipar el bote con motor eléctrico que brindan en esta laguna de grandes trofeos. Continuando la recorrida, no todos pescan en La Arenera, hay calidad pero falta agua y cantidad. En Tres Arroyos, muy pobre La Tigra, una de las que le pegó el frío, mientras que Goizueta sigue con su oferta de pejerrey juvenil. Por Chillar, devaluada La Barrancosa, y en Olavarría, totalmente esquivo el peje en Blanca Grande, al igual que en San Luís, cercana a Bolívar. En Los Claveles, por La Madrid, los guías que la trabajan pescan, pero está muy brava. Pica bien abajo y cuesta hacer una pesquita, los que la conocen hacen la diferencia. Lago de Tandil, de día magros resultados, pica al caer el sol, con ejemplares juveniles que pican a fondo.

En nuestro programa televisivo # 939 continuamos con nuestra segunda parte de nuestra pesca de pejerreyes en aguas del Guazú y el Bravo, además nuestra Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube.

