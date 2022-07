Las Leonas le ganaron a Inglaterra y son semifinalistas del Mundial

El único gol del partido lo convirtió Victoria Granatto en el último cuarto. El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino venció ayer miércoles a Inglaterra por 1-0 en el Estadio Olímpico de Terrassa y se clasificó a las semifinales del XV Mundial que se está desarrollando en España y Países Bajos. La delantera Victoria Granatto marcó el gol del triunfo al minuto del último cuarto de un partido parejo, con desenlace feliz para el equipo argentino. Las dirigidas por Fernando Ferrara enfrentarán en semifinales a Alemania, que en cuartos de final superó a Nueva Zelanda (1-0). El partido se jugará el próximo sábado 16 de julio en Terrassa a las 18.30, hora argentina. Las Leonas, que cerraron el grupo C primeras e invictas con tres triunfos, apelaron a la paciencia para doblegar a Inglaterra. Argentina intentó siempre. Buscó de una forma y otra hasta que encontró el gol en el momento justo. Un desborde de Sofía Toccalino por el sector derecho y el correcto pase atrás para Rocío Sánchez Moccia, fue la llave para la apertura del marcador. La férrea defensa inglesa no pudo descifrar el movimiento de Toccalino, quien habilitó a Sánchez Moccia para un remate cruzado y fuerte. Granatto apareció en el trayecto de la pelota, la desvió y sorprendió a la arquera inglesa Hinch Maddie. Las argentinas gritaron el gol con alma y vida. Una muestra clara de desahogo para un compromiso difícil en la tarde soleada de Terrassa. En el tramo final del partido Inglaterra estuvo cerca de empatar el partido, pero no pudo merced al fenomenal desempeño de la histórica arquera Belén Succi, que disputa su último torneo con la casaca "albiceleste", que volvió a vestirse de heroína con otra tapada clave en los segundos finales, en lo que pudo haber sido el empate de las inglesas, quienes pidieron revisar la jugada. El suspenso sobrevoló en Terrassa por unos minutos hasta la resolución final que dejó todo tal cual estaba. Las Leonas ratificaron la inmejorable actualidad que construyeron de la mano del sucesor de Carlos "Chapa" Retegui con la conquista de la Copa Panamericana en enero pasado y la posterior consagración sin derrotas en la FIH Pro League.