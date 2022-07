» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 15/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Venció 4-3 a Nueva Chicago con un derechazo de Camisassa a los 48 del ST, luego de un vertiginoso primer tiempo (3-3). Así, el Violeta cortó una racha de siete fechas sin victorias, sumó tres puntos vitales y alcanzó la línea de Flandria, Tristán Suárez y Atlético de Rafaela. El próximo viernes visita a Deportivo Maipú. En la previa estaba instalada una idea: Villa Dálmine se jugaba ante Nueva Chicago, como local, una de sus últimas oportunidades de reaccionar en su pelea por mantenerse en la Primera Nacional. Y así pareció entenderlo su DT Raúl Cardozo, que apostó a todo o nada: planteó una formación con prácticamente cuatro delanteros y carrileros que atacaron por las bandas. Y la recompensa que pareció asomar en los minutos iniciales del encuentro recién se confirmó a los 48 del ST, con un furibundo derechazo del ingresado Brian Camisassa. Fue 4-3 para el Violeta, que antes de los 10 minutos ganaba 2-0. Sin embargo, en ese partido abierto, de ida y vuelta, así como lastimó cuando atacó, también sufrió cuando lo atacaron. Por eso (y por errores del árbitro José Carreras), Nueva Chicago se lo empató dos veces (2-2 y 3-3) en esa primera parte. La segunda ya no tuvo la misma intensidad, aunque el resultado estuvo siempre abierto. Hasta el final. Lo pudo haber perdido, pero Alan Sosa (que había tenido más dudas que seguridades) lo mantuvo vivo en los últimos minutos. Lo pudo haber ganado antes, pero Nadir Zeineddin y Federico Martínez no lograron direccionar sus definiciones. Y cuando parecía que el 3-3 del primer tiempo ya no se movía apareció aquel derechazo de Camisassa que hizo delirar a todo el pueblo Violeta. No era para menos: el valor de esta victoria es inconmensurable. Sobre todo desde lo anímico. De hecho, no alcanza para sacar al equipo de nuestra ciudad del anteúltimo puesto. Pero sí le sirve para cortar la mala racha, conseguir el primer triunfo de la era Cardozo e igualar la línea de Flandria, Atlético de Rafaela y Tristán Suárez (los cuatro tienen 20 puntos ahora). Y también para hundir un poco más a Nueva Chicago (24, sin haber quedado libre) y meterlo en esta desgastante pelea por la permanencia (el Torito sufrió su quinta derrota al hilo). Y (sí, hay muchos "y") para afrontar también una semana distinta, teniendo en cuenta que muchos jugadores están al límite desde lo físico (ayer salieron con molestias tanto Rafael Sangiovani como Federico Haberkorn) y que se viene una seguidilla muy exigente, porque el Violeta jugará el próximo viernes en Mendoza frente a Deportivo Maipú, luego recibirá a Quilmes entre semana y después deberá volver a tierras mendocinas para enfrentar a Independiente Rivadavia. Serán tres compromisos durísimos, con muchos kilómetros encima. Difícilmente Cardozo pueda volver a repetir la propuesta de anoche. Pero eso hoy no importa. Lo importante es que anoche terminó rindiendo una victoria muy necesaria para seguir soñando con un Dálmine Nacional. EL PARTIDO Para este compromiso, Cardozo les dio pista a tres jugadores surgidos de la cantera: Solveyra, Olguin (primera vez como titulares para ambos) y Nouet. Pero, por sobre todas las cosas, dispuso un planteo táctico difícil de encasillar desde lo númerico, porque presentó tres marcadores centrales, dos carrileros (Sangiovani y Arias), uno solo volante central (Olguin) y cuatro jugadores de características ofensivas: Nouet, Molina, González y Haberkorn. Así, Villa Dálmine era muy agresivo y vertical cada vez que disponía del balón. Y cargaba con muchos hombres contra el área rival, generando desequilibrios muy rápidamente. A los 2 minutos, en una jugada que fue de izquierda a derecha, Sangiovani apareció solo y su remate fue despejado en la línea. Y en ese rebote, Haberkorn chocó con Álvarez y el árbitro Carreras sancionó un penal que no pareció (el volante de Chicago llegó antes al balón). Molina se hizo cargo de la ejecución y colocó el balón contra el ángulo derecho de Taborda para abrir el marcador. Y cinco minutos después, tras un recupero de Sangiovani y un pase filtrado de González por el centro del campo, Nouet se escapó solo y anotó el 2-0 tras definir de cara a Taborda. Ese arranque ideal del Violeta se vio interrumpido muy rápidamente: a los 11, Álvarez pinchó un pase a espaldas de los centrales locales, Solveyra quedó enganchado y Charpentier lo aprovechó para definir de primera, de cachetada, con mucha precisión ante el achique de Sosa. Y tres minutos después, un remate de Guerra que se desvió se fue pegado al caño izquierdo de Sosa, ante la amenazante presencia de Charpentier. Así se fue configurando un encuentro en el que las transiciones ofensivas superaban a las defensas. De hecho, a los 17, González partió habilitado desde campo propio y optó por definir desde 40 metros por encima del adelantado Taborda: la pelota terminó en el techo del arco. Es que, en ese contexto, el equipo de nuestra ciudad parecía tener más ventajas cuando atacaba, tanto por la cantidad de gente que lanzaba sobre el área rival como por los problemas que tenían los de Mataderos en el retroceso (los carrileros y Nouet llegaban desde atrás sin marcas). Incluso, Carreras pudo haber sancionado un segundo penal a favor del campanense, tras una definición de Haberkorn que pegó en la mano de Lamosa. Pero no lo hizo. Y pocos minutos después le regaló (literalmente le regaló) un penal al Verdinegro: en un pelotazo sin peligro, Miracco se tiró al sentir un ínfimo contacto de Moreyra por la espalda y el espigado árbitro sancionó un penal que ni la propia gente de Chicago podía creer (la imagen televisiva fue elocuente). Eso no le importó a Leonel Álvarez, quien venció a Sosa con un ajustado remate contra el palo derecho del arquero. Así, antes de la media hora de juego, la chapa marcaba un inesperado 2-2. Con la igualdad y producto de la intensidad con la que se jugaba, el partido bajó un cambio en los minutos siguientes. Fue apenas un respiro, porque ambas defensas siguieron siendo muy inestables. A los 40 lo aprovechó Villa Dálmine, de pelota parada: centro de González y cabezazo goleador. Y a los 47 fue el turno de Chicago: pifió Nouet, se cayeron Olguin y Sangiovani y, entonces, Fernández tuvo tiempo para lanzar un violento centro-arco que Miracco (en offside no sancionado) no logró desviar, aunque sí molestó a Sosa, que rechazó con la cara y dio un rebote que Guerra pudo transformar en gol con un remate que se desvió en Moreyra cuando iba a posición de Sosa. El 3-3 hablaba por sí solo y daba cuenta de un partido abierto, inestable, con aciertos y errores, condimentado también por las malas decisiones de Carreras. Y en esa misma tónica arrancó el segundo tiempo: Lamosa lo tuvo para el Torito con una media vuelta dentro del área chica. Tanto a Alan Sosa como a los centrales les costó despejar las pelotas que llovieron a esa zona, incluyendo los largos laterales que sacaba Ayala. En el Violeta, ya sin el empuje ofensivo de la primera parte (porque mermó la intensidad a causa del desgaste y porque el Verdinegro se reacomodó con los cambios que Grelak metió en el entretiempo), la mejor carta de ataque era Molina con sus desbordes por izquierda. Pero sus centros, bajos en la mayoría, no encontraron compañeros. Entonces, el reloj corría entre dos equipos que se defendían como podían y que iban al frente sin muchas ideas después de un intenso primer tiempo. Por eso, el trámite pasó a ser más peleado que jugado. Pero siempre con esa sensación de que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento (a los 33, Solveyra no logró darle fuerza a una pelota suelta en el borde del área chica y su definición pegó en el cuerpo de Taborda). Y en los minutos finales, esa sensación se agigantó. Para el Violeta, afortunadamente apareció la figura de Sosa, quien le tapó dos veces el gol al ingresado Correa en dos acciones distintas, pero muy claras. Y en el otro arco, Zeineddin cabeceó apenas ancho desde muy buena posición, mientras Federico Martínez no pudo direccionar al arco una volea tras un córner desde la izquierda. Pero algo más tenía que haber. Y fue algo gigante para Villa Dálmine: a los 48, Bertochi buscó el gol olímpico, Taborda rechazó con el puño contra el primer palo y el largo rebote le cayó a Camisassa, quien sacó un furibundo remate que superó varias camisetas y dejó sin reacción al arquero visitante. Un golazo que valió una victoria enorme, en un partido que el equipo de nuestra ciudad planteó a todo o nada. Y que fue todo, justamente, gracias a ese derechazo del cordobés.

SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (4): Alan Sosa; Agustín Solveyra, Gabriel Pusula, Fernando Moreyra; Rafael Sangiovani, Gino Olguin, Francisco Nouet, Ramiro Arias; Nicolás González, Francisco Molina; y Federico Haberkorn. DT: Raúl Cardozo. SUPLENTES: Francisco Salerno, Jeremías Kruger, Diego Martínez, Agustín Alberione, Brian Camisassa, Nicolás Bertochi, Franco Costantino, Federico Martínez y Nadir Zeineddin. NUEVA CHICAGO (3): César Taborda; Matías Fernández, Agustín Lamosa, David Achucarro, Rodrigo Ayala; Brian Guerra, Leonel Álvarez, Franco Bustamente, José Luis Fernández; Nicolás Miracco y Paul Charpentier. DT: Alfredo Grelak. SUPLENTES: Augusto Bottini, Franco Lorenzón, Matías Sosa, Maximiliano Correa, Gastón Espósito, Franco Cáceres, Agustín Maziero, Lucas López y Lucas Goberville. GOL: PT 4m Francisco Molina, de penal (VD), 9m Francisco Nouet (VD), 11m Paul Charpentier (NC), 29m Leonel Álvarez (NC), 40m Gabriel Pusula (VD) y 47m Brian Guerra (NC). ST 48m Brian Camisassa (VD). CAMBIOS: ST Espósito x Miracco (NC) y Maziero x Bustamante (NC); 15m Correa x J.L. Fernández (NC); 22m Alberione x Sangiovani (VD) y Camisassa x Nouet (VD); 34m Lorenzón x Álvarez (NC); 38m F. Martínez x Haberkorn (VD) y Zeinnedin x González (VD); 41m Cáceres x Guerra (NC); y 43m Bertochi x Olguin (VD). AMONESTADOS: Nouet y Solveyra (VD); J.L. Fernández y Álvarez (NC). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: José Carreras.

Francisco Nouet volvió a la titularidad, jugó en una posición atípica para él, pero marcó el 2-0 antes de los 10 minutos de juego.





El juvenil Agustín Solveyra jugó su primer partido como titular.





El cabezazo de Gabriel Pusula que se convertía en el transitorio 3-2 en el tramo final del primer tiempo.





Francisco Molina fue desequilibrante por la banda izquierda. Marcó el 1-0 con una gran ejecución desde los 12 pasos.





Rafale Sangiovani tuvo un gran despligue como carrilero por derecha. Salió lesionado en el ST



OCHO EQUIPOS EN TRES PUNTOS En la pelea por la permanencia, el equipo más comprometido sigue siendo Santamarina de Tandil, que suma 14 puntos. Después, por encima, aparecen ocho conjuntos apretados en apenas tres puntos: Villa Dálmine, Flandria, Atlético de Rafaela y Tristián Suárez tienen 20; Sacachispas cuenta con 21; San Telmo y Atlanta acumulan 22; y Temperley tiene 23. Por encima, con 24, sigue Nueva Chicago. De este grupo, los que todavía no quedaron libres son: Santamarina, Atlético de Rafaela, Atlanta y Nueva Chicago. La 24ª fecha continuará hoy con dos encuentros: Deportivo Riestra vs Quilmes (15.00) y All Boys vs Ferro Carril Oeste (21.10). En tanto, los "más comprometidos" en la pelea por la permanencia tendrán los siguientes enfrentamientos: Atlanta vs Tristán Suárez (sábado 14.10), Temperley vs Dportivo Madryn (sábado 15.00), Flandria vs Estudiantes de Río Cuarto (sábado 15.00), San Telmo vs Sacachispas (domingo 15.00). Atlético de Rafaela vs Brown de Adrogué (domingo 16.00) y Santamarina vs Defensores de Belgrano (lunes 21.30).

