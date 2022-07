Falleció José Abel Perdomo

Se encontraba internado en el Sanatorio Güemes de Capital Federal desde mediados de junio. Actor importante en la política campanense desde el retorno a la democracia, fue un férreo defensor de los Derechos Humanos. Si bien era Licenciado en Economía, siempre estuvo ligado al periodismo, siendo columnista habitual de La Auténtica Defensa. Tenía 74 años y era padre de 3 hijos.

"A partir de la reforma constitucional de 1994 se incorpora el pacto de San José de Costa Rica donde consta el derecho a la información que no es la libertad de prensa sino el derecho que tiene todo ciudadano a estar informado desde múltiples voces. La concentración de medios que se da hoy en la Argentina tiene una clara dirección contraria a este derecho. Por esto no se entiende como el actual gobierno no ha restablecido aun la Ley de medios que fuera por decreto anulada por el presidente Mauricio Macri y que establecía la imposibilidad de la terrible concentración que aun hoy padecemos en nuestro país y además obligaba a quienes concentran a desprenderse de algunos medios. Muchos ocultan que en los propios Estados Unidos no se permite que alguien posea más de un medio. No se puede por ejemplo, tener un diario y un canal de televisión al mismo tiempo" sentenció hace sólo un mes en su columna que publicaba los sábados en nuestro diario.

Nacido en Concepción del Uruguay, pero campa-nense como pocos, José Abel Perdomo falleció ayer a los 74 años, luego de permanecer más de un mes internado en el Sanatorio Güemes de Capital Federal.

Siempre de generosos bigotes y barba, de un humor ácido e inteligente, fue un hombre que supo ante todo cosechar muchos amigos en diferentes ámbitos de la ciudad.

En los años 80 militó activamente en el Partido Intransigente, a través del cual fue candidato a Intendente de nuestra ciudad. Licenciado en Ciencias Económicas, fue convocado durante la administración de Jorge Varela, para gestionar el programa de Presupuesto Participativo en Campana, tambien estuvo a cargo de la O.M.I.C. (Oficina Municipal de Informacion al Consumidor), fue integrante de la Asamblea Municipal de Mayores Contribuyentes de Campana durante varios períodos legislativos y junto a Miguel Di Fino puso en marcha el Observatorio de Derechos Humanos en nuestra ciudad.

Siempre estuvo vinculado a los medios de comunicación de nuestra ciudad. Fue integrante de la Asociacion de Trabaadores de Medios de Campana, y junto a Miguel Di Fino y Rubén Carneiro impulsó la Tecnicatura en Comunicación Social que se dicta en el Instituto 15, de la que era profesor de la cátedra de Economía Social.

Además de la columna que escribía para nuestro diario, los sábados conducía "Diámetro (el doble de radio)" por FM Simple, y también llevó adelante varias temporadas de "La otra Campana" y "En Sayo" por la señal local de Cablevisión. Incluso, junto a Di Fino y Carneiro, fundó y dirigió el extinto diario "El Sol" en la vecina ciudad de Zárate.

Junto a su esposa Ana Pastor, tuvieron tres hijos: Ana Rosa, Julia y Juan. Para ellos y sus allegados, nuestro sentido pésame.