Roberto Gorbarán, líder de los supervisores químicos, expuso sobre industria 4.0







Fue ante un pedido del secretario general de los mecánicos, Ricardo Pignanelli. Participaron cientos de delegados de distintos sindicatos industriales. El secretario general del sindicato de supervisores de industrias químicas y petroquímicas de la región, Roberto Gorbarán, ofreció una charla sobre industria 4.0 en la sede central de Smata en Capital Federal. Gorbarán recibió el pedido expreso de Ricardo Pignanelli, quien además de ser líder de los mecánicos encabeza la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA). "Estamos tratando de construir una representación alternativa a las centrales tradicionales, que exprese lo que está pasando en la industria y a sus trabajadores", manifestó Gorbarán. En ese sentido, destacó que la CSIRA, además de estar compuesta por SMATA y la Federación de Sindicatos Químicos y Petroquímicos (Festiqypra) -integrada por los supervisores de Campana y Zárate-, también está conformada por gremios de oficios como los gráficos, mosaiqueros, fosforeros, metalúrgicos y papeleros. "Pignarelli me pidió abordar el tema de la revolución 4.0 desde distintas perspectivas para darle noción a los compañeros de qué estamos hablando y cómo impacta en nuestra labor", contó Gorbarán en diálogo con La Auténtica Defensa. El también secretario de Actas de la Festiqypra dividió entonces su presentación sobre la industria 4.0 en tres instancias. La primera fue el impacto social que el avance tecnológico, de la mano de la digitalización y la automación de procesos, tiene no solo en el sector productivo sino también en la sociedad. Para fundamentarlo, se apoyó en el filósofo francés Michel Foucault y sus conceptos de sociedades disciplinarias y de control. En segundo lugar, Gorbarán reflexionó sobre el costado técnico de la revolución 4.0, señalando cómo la robotización, la digitalización de distintos procesos y a futuro también la inteligencia artificial, están desplazando al ser humano de diferentes tareas laborales que le eran propias. En este punto, trajo como ejemplo lo que sucede con la precarización laboral en los servicios de delivery, la concentración que fomentan las grandes empresas de comercio electrónico y las aplicaciones de movilidad que compiten con los taxis y remises registrados. Por último, el referente de los supervisores químicos abordó la revolución 4.0 "desde una perspectiva peronista", proponiendo un modelo de industrialización que contenga a las personas y no las desplace. Al respecto, sostuvo que "es necesario retornar al pensamiento original de Perón, que es el verdadero creador de la doctrina justicialista". Además, Gorbarán instó a los delegados y representantes gremiales presentes a transmitir los riesgos y oportunidades que presenta la industria 4.0 para los trabajadores industriales, fomentando el conocimiento como base para la acción político y gremial. "Fue un interesante encuentro de más de dos horas y media", destacó Gorbarán.







