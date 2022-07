» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 15/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Organizan una Competencia de Free Style con el acompañamiento del Frente de Todos







El trap y el free style son una práctica cultural muy común entre los jóvenes hoy en día pero les cuesta, especialmente en Campana, encontrar el lugar para desarrollarlas. Por eso jóvenes tomaron la iniciativa de organizar una competencia local y para ello cuentan con el apoyo y el acompañamiento en la organización del Frente de Todos. El próximo sábado 16 de julio se realizará una competencia de Free Style en el Parque Urbano, con inscripción gratuita a partir de las 13:30. La competencia contará con diversos formatos, 4x4, 8x8 y libre entre otros, y con diferentes premios para aquellos que lleguen al podio. La organización estará a cargo de chicas y chicos que quieren crear su propio espacio de expresión y que creen que en la ciudad no hay espacio para la cultura de la juventud. Además, contará con el apoyo y acompañamiento, en la logística y recursos, del Frente de Todos, donde su referentes locales se reunieron con los chicos para la organización y expresaron que "Desde el Frente de Todos consideramos que la cultura y las expresiones artísticas necesitan conquistar más espacios y recibir más apoyo en la ciudad, sobre todo a los jóvenes que impulsan cosas nuevas. Es por eso que nos contactamos con algunos pibes que manifestaron la necesidad de tener más "compes", como le dicen ellos. De esa forma surgió la iniciativa de realizar una competencia local, donde ellos tomaron las riendas y nosotros acompañamos. También impulsamos la idea de que algunas temáticas libres para rapear sean de Campana, así también somos espectadores de qué surge desde la creatividad de nuestros jóvenes en relación a nuestra ciudad". Invitamos a todos los chicos y chicas a participar y también a aquellos que no se animen a rapear, a pasar una tarde de sábado distinta, con música, trap y cultura de Campana.



