Staff de Cirujanos del Centro Médico Rawson: Dr Guillermo Horrisberger, Dr Daniel Fernando Tonelli, Dra Vitta Bollini Maria Natalia.

DR GUILLERMO HORRISBERGER, MEDICO CIRUJANO / MN 117315 - MP 58749

Nacido en El dorado, provincia de Misiones radicado en la ciudad de Campana para realizar Cirugía Laparoscópica avanzada. Médico, Universidad Maimónides, Buenos Aires. Residencia de Cirugía General, Hospital Alemán de Buenos Aires 2005-2009. Jefatura de Residencia Cirugía General, Hospital Alemán de Buenos Aires 2009-2010. Miembro Asociación Argentina de Cirugía desde el 2010. Formación de endoscopia Digestiva, Hospital Alemán de Buenos Aires 2010. Formación Especializada en Ecografía y Ultrasonografía, SAEU 2014. Subespecialidad de Gastroenterología, Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, 2019-2021. Ejerce desde el 2010 en Campana como cirujano en Clinica Delta y en Hospital Municipal San José de Campana; siendo actualmente coordinador del quirófano en Clínica Delta y ocupando el cargo de jefe de Servicio Interino de Cirugía General en dicho nosocomio. Por otro lado, coordinador de Servicio de Endoscopía Digestiva de Clinica Delta, ejerciendo además en Servicio de Endoscopía de dicho Hospital. Participa en el Servicio de Intervencionismo Percutáneo Hospital San José de Campana desde 2017.

DR DANIEL FERNANDO TONELLI, MEDICO CIRUJANO / MN 104197 - MP 55779

Nacido en Campana, actualmente director del Hospital San José de Campana. Médico, egresado de la UBA en el año 2000. Residencia de Cirugía General, en el Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón de San Martin (Ex Castex) 2001-2005. Jefatura de Residencia Cirugía General, Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón de San Martin (Ex Castex) 2005-6. Pasantía de Cirugia Miniinvasiva en el Instituto Clínico Humanitas de la Ciudad de Milán, Italia. Desde el 2006 ejerce en su ciudad natal, como cirujano en Clinica Delta y en Hospital Municipal San José de Campana, donde ocupó el cargo como jefe de Servicio de Clínica Quirúrgica, siendo actualmente director del mismo. Realizó varios cursos de perfeccionamiento en cirugía toracoscópica, hepatobiliopancreática y paredes abdominales. Medicina del desastre, trauma y urgencias quirúrgicas. Cursos de evacuación Aeromédica en la Fuerza Aérea Argentina. Miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía. Médico Especialista en Clinica Quirúrgica del Colegio de Médicos distrito 5° de la Pcia. de Bs As, del cual es delegado por Campana.

DRA. VITTA BOLLINI MARIA Natalia, MEDICO CIRUJANO MN 144159 - MP 57264

Nacido en Eduardo Castex, provincia de La Pampa, radicado en la ciudad de Campana. Médico, Universidad Nacional de Cordoba, año 2002. Residencia de Cirugía General, Hospital militar Cordoba, 2002-2006. Postgrado en flebologia de la universidad nacional de Córdoba, 2003. Miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía desde el 2009.

Curso de perfeccionamiento en cirugía laparoscópica. Formación Especializada en Ecografía y Ultrasonografía, SAEU 2016. Ejerce desde el 2007 en Campana como cirujano en Clinica Delta.

Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 - Whatsapp: 03489-555606