Desde las 11.00 horas, el Portuario enfrenta como visitante a El Porvenir, equipo con el que comparte la última posición de la Tabla General. La quinta fecha del Torneo Clausura pondrá hoy a Puerto Nuevo frente a uno de esos partidos vitales en su lucha por la permanencia en la Primera C: desde las 11.00 de la mañana enfrentará como visitante a El Porvenir, equipo con el que comparte la última posición de la Tabla General. Así, en caso de ganar, el Portuario (12 puntos) saldrá de la zona roja e, incluso, igualará la línea de San Martín de Burzaco (15), que mañana recibe la visita de Argentino de Merlo. "Para nosotros es una final, pero para ellos también. Obviamente que saldremos con la idea de ganar", adelantó el entrenador Sergio Desilvestri en diálogo con FM Radio City. Igualmente, trató de descomprimir todo lo que rodea al encuentro que se disputará en Gerli: "Simbólicamente, es un partido de seis puntos. Pero tenemos que tener claro que acá no se termina el campeonato y que queda mucho en juego por delante. Nuestra meta es llegar a los 30 puntos. Estamos lejos, pero creemos que estamos encaminados", agregó el DT. Desde la llegada del "Gato" a la conducción técnica, el Auriazul no ha perdido, aunque tampoco ha podido ganar: acumula seis empates en seis presentaciones. Una racha que le ha permitido descontarle puntos a San Martín y, en especial, a El Porvenir, con el que está nivelado actualmente. Y para terminar de entender lo importante de esta racha (en el contexto de la temporada del Portuario) surge un dato muy claro: en estos seis partidos, el elenco campa-nense cosechó la misma cantidad de puntos que en los 16 anteriores. Claro está: la victoria es una urgencia. Porque ya son 17 fechas sin triunfos, por la posición en la que está Puerto Nuevo, pero también para terminar de consolidar la mejora que viene mostrando el equipo y obtener esa confianza necesaria para encadenar resultados positivos que lo alejen de la zona de descenso. "Nos está faltando un poco más de contundencia. Una vez que se abra el arco, creo que la racha va a cambiar", remarcó Desilvestri. "Nos está faltando un poco más de juego asociado y tranquilidad, pero, a veces, el estado de las canchas no ayuda en ese sentido y la ansiedad también juega en esta situación incómoda que estamos atravesando", añadió. En cuanto a la formación, el DT no podrá contar con Gonzalo Pulido (expulsado el pasado domingo ante San Martín), una ausencia que ya ha tenido anteriormente y que ha resuelto con el ingreso de Santiago Ojeda y el cambio de banda de Maximiliano Carnelutto. Sin embargo, tampoco habría que descartar a Kevin Casco, quien es lateral izquierdo natural. Entonces, los once de Puerto Nuevo para hoy serían: Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Ojeda o Casco; Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli; Rodrigo Martínez, Enzo Ritacco, Rodrigo Hernández; y Gastón Cueto. Por su parte, El Porvenir llega a este encuentro luego de dos derrotas consecutivas (Luján y Laferrere) y en una racha de seis juegos sin victorias (dos empates y cuatro caídas). Su entrenador Javier Páez presentaría los siguientes titulares: Ezequiel Cacace; Lucas Miguens, Daniel Galvani, Matías Correa, Agustín Laviano; Franco Gorgol, Franco Bergés, Agustín Bidondo, Agustín Tuffner; Ismael Ortiz y Blas Sosa. El árbitro del cotejo será Edgardo Zamora.

EL PORTUARIO AFRONTA UN COMPROMISO DE SEIS PUNTOS FRENTE A EL PORVENIR (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA CAPN).



EL HISTORIAL: SÉPTIMO ENCUENTRO Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 7. En los 6 partidos que han jugado hasta el momento, Puerto venció una sola vez (2-1 por la 5ª fecha del pasado Torneo Apertura). Anteriormente se habían registrado 3 victorias de El Porvenir y 2 empates. EN GERLI. Como local, El Porvenir acumula 2 victorias y un empate frente a Puerto Nuevo (8 goles para los de Gerli y 2 para el Portuario). EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 26 de marzo de 2016, por la 5ª fecha del Campeonato de la Primera D, El Porvenir se impuso 2-0 con goles de Gonzalo González y Matías Mansilla. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 2015 El 5 de abril de ese año, por la 4ª fecha del Campeonato de la Primera D, igualaron 1-1. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: EL PORVENIR (1): Maximiliano Díaz; Iván Mario, Germán Jiménez (Luca Ayala Cassal) (Emmanuel Russo), Nahuel Tecilla, Fernando Gelenchir; Alexis Vega, Emmanuel Ibáñez, Alejandro Murtari; Isaac Merlo, Juan Ignacio Peloso; Gabriel Toloza. DT: Gabriel Ramón. SUPLENTES: Federico Ricciardelli, Leandro Gómez, Nicolás Buono, Jonathan Medina y Ezequiel Sandoval PUERTO NUEVO (1): Luciano Berro; Franco Colliard, Raúl Colombo, Diego Santoro, Sergio Robles; Lucas Fernández; Marcos Jendrulek, Michel Lautaro Bustamante (Ramiro Fernández), Sebastián Ferrario (Franco Buscaglia), Pablo Godoy (Gustavo Roldán); Nicolás Parodi. DT: Carlos Jendrulek. SUPLENTES: Nicolás Ronsoni, Federico Matteri, Roberto Jendrulek y Maximiliano Orellana. GOLES: PT 10m Nicolás Parodi (PN) y 46m Gabriel Toloza (EP). CANCHA: El Porvenir. ÁRBITRO: Diego Molina.