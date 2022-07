Alonso recibió al Presidente del Patronato de Liberados

P U B L I C



La diputada provincial Soledad Alonso mantuvo una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con el presidente del Patronato de Liberados, Aníbal Hnatiuk. Durante el encuentro, ambos referentes dialogaron sobre diversos proyectos tendientes a favorecer la inclusión social de las personas con condenas cumplidas una vez en libertad. En ese sentido, Alonso manifestó: "Desde el inicio de mi gestión como legisladora, me comprometí a trabajar de cerca con el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Patronato de Liberados para facilitar el acceso a oportunidades laborales a las personas con condenas cumplidas". Al respecto, Alonso destacó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene dispuesto un programa para beneficiar (con reducciones impositivas a empleadores) que contraten personas con condenas cumplidas e idóneas. "Más seguridad no es solo más cárceles, más política represiva, más patrulleros en la calle o más cámaras; más seguridad también es garantizar que las personas que alguna vez delinquieron, tengan oportunidades reales de inserción social cuando están de vuelta en la calle y elijan el camino del trabajo y estén amparadas en el marco de la ley. La seguridad no es un eslogan, son políticas públicas", resaltó y agregó: "Estos muchas veces son temas donde nadie quiere incursionar y que muchos políticos se hacen los distraídos; pero justamente las cosas se modifican cuando nos involucramos y por lo menos yo para eso estoy en política y no para estar solo en esos sitios donde uno se siente cómoda" cerró la Diputada provincial.