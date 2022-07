"Los Otros Hombres en Eva" se presenta hoy en el PJ Campana

Con la interpretación de Martín Rosso, será a partir de las 19 con entrada libre y gratuita. Los cupos son limitados. "Me gusta que el espectador sepa lo que va a ver. Esto es un ritual peronista", señaló el actor. "Nosotros entendemos al teatro como un espacio de militancia, hacemos teatro político", dice el actor tandilense Martín Rosso, sobre la obra que representará hoy a partir de las 19 en la sede del PJ Campana y a la que define como "una misa peronista". "Todos los hombres en Eva" está conformada por tres monólogos en los que Rosso encarna a "El transportador", representando al coronel Carlos Eugenio Moori Koenig que ocultó el cadáver de Eva Duarte durante nueve meses; "El dictador", encarnando al general Pedro Eugenio Aramburu cuando fue secuestrado y ejecutado por los Monto-neros; y "El embalsamador", mostrando al anatomista Pedro Ara, quien trabajó para la conservación del cadáver de Eva. "Con esos tres personajes intento contar la aberración de lo que se hizo con el cadáver de Eva Duarte, que estuvo 14 años oculto" adelantó el artista y destacó: "Fue una historia que marca el odio como concepto. Y justamente lo que yo intento con esta misa peronista es reivindicar el amor en la política y no el odio. Esto que nos enseñó Cristina cuando dijo, ‘La Patria es el Otro’. Además, Rosso señaló que desde la obra también se intenta mostrar "lo que es capaz de hacer un ser humano con un cadáver desde el odio. Y lo que nos propusimos, como militantes peronistas que somos, es devolver a ese odio con amor. Entonces, decidimos contar esta historia primero porque hay muchos compañeros que comienzan a militar y la desconocen. Y segundo para reivindica la figura de Eva, en estos tiempos donde el feminismo tiene una preponderancia en la vida política de nuestro país. Eva es una figura a la que hay que reivindicar no sólo por su mirada feminista sino también por las acciones que llevó adelante. Para luego poder entender que no se construye desde el odio, sino que se construye desde el amor. Yo hago teatro militante. Lo utilizo como espacio de militancia. Milito en otros espacios pero como teatrista me parece que es un lugar importante para llevar adelante nuestra liturgia. Por eso también hablo de Misa Peronista. Me gusta que el espectador sepa lo que va a ver. Esto es un ritual peronista". La cita en diagonal Sarmiento 250 (y Rawson) es con entrada libre y gratuita, pero los cupos son limitados. La duración aproximada del espectáculo es de 50 minutos. Para anotarse hacerlo a traves de https://bit.ly/3IG6bnK



La cita en diagonal Sarmiento 250 (y Rawson) es con entrada libre y gratuita, pero los cupos son limitados.